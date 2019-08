Analyse: Den danske tennisprofil er under voldsomt pres for at finde noget, der kan bremse en trist stime af nederlag på WTA Touren.

Det er gået fra ondt til værre for Caroline Wozniacki i denne sæson, og med det tidlige nederlag i Rogers Cup i Toronto ligner det nærmest en umulig opgave for den danske tennisprofil at nå et niveau, som kan skaffe hende succes i yndlingsturneringen US Open.