Krise: Wozniacki skal hente noget inspiration i 'miraklet' fra 2016

Det så sort ud for Wozniacki-lejren på kanten til efteråret 2016. Den danske WTA-profil var rutsjet ned som nr. 74 på ranglisten, da hun trådte ind i sin yndlingsturnering, US Open. Men da hun rejste fra New York, var hun hoppet 46 pladser frem og rundede derefter sin sæson af med at tage titlerne i både Tokyo og Hongkong.