»Det er sgu en ommer«: Wozniacki-familien kritiserer tennisforbunds Insta-opslag

Piotr Wozniacki er dybt skuffet over den opbakning, han og hans datter, Caroline Wozniacki, har fået fra Dansk Tennis Forbund (DTF) i løbet af karrieren.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

Caroline Wozniacki er i gang med at spille sin afskedsturnering, Australian Open.

Efter en træning torsdag fremviser hendes far - tydeligt oprevet - en billedmosaik lavet af Dansk Tennis Forbund i forbindelse med forbundets 100-års jubilæum på sin mobiltelefon til pressen.

»Hvor er Kurt Nielsen, Jan Leschly, Kristian Pless og Caroline? Hvor mange top 100-spillere har Danmark haft? De (tennisforbundet) vil måske sige, at det er tilfældigt valgte billeder, men jeg betragter det som en provokation«, siger Piotr Wozniacki til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

»De provokerede mig fra starten af Carolines karriere. De ville hele tiden gøre det på deres måde. Vi gik vores egen vej. Carolines karriere har vist givet svaret«, siger han til avisen.

På Instagram kan ses en udgave af mosaikken, hvor billedet er beskåret, således at Caroline Wozniacki ikke er en del af den.

Hendes bror, Patrik Wozniacki, spørger fra sin Instagram-konto, hvorfor hun ikke figurerer på mosaikken.

Til det svarer forbundet via sin konto:

»Det er hun bestemt også. Og vi er stolte af, hun repræsenterer Danmark«, skriver forbundet.

Derefter henviser DTF til en fuldstændig udgave af mosaikken på forbundets hjemmeside, hvor Caroline Wozniacki er med.

Efter DTF’s kommentar har Patrik Wozniacki svaret:

»Men ikke noget man ønsker at vise på de sociale medier, når man har valgt at vise de tre rigtige danske spillere på dette billede og ikke Caroline. Det er sgu en ommer DTF«, skriver han.

Konfliktfyldt forhold

DTF og Piotr Wozniacki har flere gange tidligere været på kant med hinanden.

Caroline Wozniackis far og træner har udtalt, at han ikke mener, at Dansk Tennis Forbund og Team Danmark har været villige til at ofre de ressourcer, som det kræver at udvikle en verdensklassespiller.

Nu genopliver Piotr Wozniacki en gammel diskussion og fortæller til Ekstra Bladet, at tennisforbundet i hans øjne heller ikke har gjort nok for at lukke ned for historier om, at han og Caroline Wozniacki fik en masse støttekroner og derefter forlod Danmark.

Han mener i øvrigt, at den manglende støtte også gør sig gældende for de danske talenter Clara Tauson og Holger Rune, som også ’får lov til at klare sig selv’, mener han ifølge avisen.

ritzau