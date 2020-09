Magten i spil: Østriger kan blive manden, der sparker gruskonge fra Mallorca væk fra tronen

Man skal passe på med at forudsige, hvornår en konge abdicerer, men noget tyder på, at Rafael Nadal kan få svært ved for 13. gang i karrieren at gribe om trofæet, når grand slam-turneringen French Open fra søndag spilles på Roland Garros i Paris.

Flere faktorer spiller ind, men især virker det, som om østrigske Dominic Thiem, der de seneste år har snuset til de største titler, med sin første grand slam-triumf ved US Open i New York, omsider er klar til at udfordre tennissportens største navne, når det også gælder sportens største sølvtøj.

Det er egentlig ikke gevinsten i New York, der i sig selv baner vej for Thiem, for han har i årevis demonstreret, at han kan besejre ikonerne Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic, når han finder sit topniveau.