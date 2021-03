Tennistriumf: Storspillende Tauson siger goddag til verdenseliten med første WTA-titel

Søndag er blevet en stor dag for dansk tennis og endnu større for 18-årige Clara Tauson. Det danske stortalent vandt WTA-turneringen Lyon Open efter endnu et opgør, hvor hun ikke afgav et sæt til sin modstander.

Nu ligger tennisverdenen for Tausons fødder, men selvfølgelig er konkurrenterne seriøst advaret om hendes niveau og de mange våben i arsenalet.

Søndag gav hun mange forrygende prøver på sit repertoire, der omfattede stopbolde, en tweener (bold slået mellem egne ben med ryggen til nettet), flugtninger, et godt baghåndsslice og rene vindere med både forhåndshammeren og den dobbelte baghånd ned langs linjen.

Det startede ligesom i semifinalen lidt sløjt for Clara Tauson, da hun søndag spillede sin første WTA-finale i Lyon, men da hun først havde spillet sig varm, var der kun få fejl fra danskeren, og med en 6-4, 6-1-sejr kunne hun ud over sin første store titel også fejre sin entre i verdensranglistens top-100.

»Jeg spillede en god finale, selv om jeg var ret nervøs, fordi det var min første WTA-titelkamp. Jeg har forsøgt bare nyde at spille her i Lyon hele ugen, og derfor har jeg vundet – tror jeg. Jeg er samtidig meget taknemlig for, at vi overhovedet kan spille tennis, mens der er en særlig situation med coronapandemien«, sagde Clara Tauson i det obligatoriske baneinterview efter sin store gevinst.

Schweizer blæst væk

Den schweiziske modstander Viktorija Golubic, som er ti år ældre end Tauson, forsøgte i duellerne ofte at tage farten af boldene for derefter at slå kontra med en god baghånd slået med enkelthånds fatning. Det drillede til tider Clara Tauson, men i længden var det ikke tilstrækkeligt til for alvor at true danskeren.

Efter med noget besvær og flere tab af serv fra begge sider at have erobret første sæt 6-4 kunne Clara Tauson sætte trumf på i andet sæt, der blev vundet overlegent 6-1 på sjette matchbold. Der var lidt nerver på i slutfasen, men i andet sæt blev Golubic ofte spillet af banen, når Tauson lukkede op for farten i sine slag.

Dermed har hun taget WTA-titlen uden overhovedet at afgive sæt, hvilket siger en del om niveauet hos den nye danske tennisstjerne. Det er ikke fordi der ikke har været forhindringer og mindre kriser undervejs, men Tauson er hele tiden kommet hurtigt ud af problemerne i en satsning på sit eget aggressive spil.

Den type tennis vil drille mange af de etablerede WTA-spillere i de kommende sæsoner, og allerede i denne sæson har Clara Tauson mulighed for at markere sig yderligere på WTA Tour – det højeste niveau i kvindetennis.

Og måske også ved grand slam-klassikerne French Open, Wimbledon og US Open.

Først er det dog planen, at Clara Tauson skal spille kvalifikation til en WTA 500-turnering i Skt. Petersborg i den kommende weekend.