Vild optur: Clara Tauson kan rykke ind i top-100 i weekenden

For mange år siden var det helt almindeligt for danske tennisfans at bruge navnet Tauson, for Michael Tauson gjorde det godt på bl.a. det danske Davis Cup-hold. Clara Tausons onkel er for længst stoppet som aktiv, men efternavnet er på ny ved at blive godt kendt, også uden for landets grænser.

I øjeblikket fører 18-årige Clara Tauson sig succesrigt frem ved WTA-turneringen Lyon Open, og skulle hun have held med at erobre sin første WTA-titel i denne weekend, vil hun formentlig bryde igennem til top-100 på verdensranglisten.