Nordisk duel i syden: Holger Rune udfordrer ’den norske  Nadal’ på Monte Carlos grus

Den traditionsrige europæiske grusbanesæson i tennis er sat i gang med klassikeren Monte Carlo Masters, og selv om interessen blandt andet koncentrerer sig om Rafael Nadals forsøg på at tage titlen for 12. gang og spanierens tidligere træners, onklen Tonis, overraskende engagement hos den canadiske konkurrent Felix Auger-Aliassime, vil danske tennisfans nok i første omgang se i anden retning.

Den indledende runde byder nemlig på en interessant nordisk duel, da danske Holger Rune, som er med i den store turnering på et wildcard, skal forsøge at drille Nordens højest rangerede spiller, norske Casper Ruud.

Efter ITF-titlen i januar i franske Breissure og en ATP-kvartfinaleplads i Santiago i sidste måned er det på det seneste gået mindre godt for 17-årige Holger Rune, men nu får han fra sin ranglisteplads som nr. 322 atter chancen for at møde en spiller fra top-30. Det kan dog blive vanskeligt at følge op på Santiago-sejren over ranglistens dengang nr. 29, franske Benoit Paire, når danskeren løber ind i listens aktuelle nr. 27, Oslo-fødte Casper Ruud, som erobrede sin første – og hidtil eneste – ATP-titel i Buenos Aires sidste år.

22-årige Ruud, der trænes af sin far, den tidligere norske topspiller Christian Ruud, har langt større erfaring på ATP Tour end sin danske udfordrer, og især på grus trives nordmanden særdeles godt. Så godt, at han tidligere har givet udtryk for, at hans ambition er at være blandt den håndfuld grusbanespecialister, der kan fylde hullet, når Nadal engang stopper karrieren.