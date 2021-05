Kong Federer vælger den langstrakte og nødtvungne abdikation

Roger Federer har ikke været med i Monte Carlo, Barcelona, Madrid eller senest Rom, men han vil alligevel gerne tage del i den europæiske grusbanesæson. Det kan han netop nå ved at stille til start hjemme i Geneva Open i denne uge som forberedelse til periodens højdepunkt, grand slam-turneringen French Open i Paris fra 30. maj.

Nu har grusbanetennis i Federers tilfælde næsten alle dage været overskygget af hans store karriererival Rafael Nadals dominans på underlaget, men Federer har været savnet i de store, klassiske turneringer, hvor spillerne elegant kan glide hen til slagene, og hvor der er rig lejlighed til at demonstrere ketsjerfærdigheder. Derfor er interessen for et comeback til 39-årige Roger Federer massiv, da mange tennisfans ikke kan lade være med at spekulere på, om det måske er sidste chance for at se manden, der fra mange sider betegnes som den største tennisspiller nogensinde, i aktion.