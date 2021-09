Clara Tauson er færdig i US Open, men hun kommer helt sikkert tilbage i en forstærket udgave

Ved 40-40 i 1. sæts andet parti, hvor Clara Tauson for første gang skulle teste sin serv mod Ashleigh Barty, slog den unge dansker en forhånd ud af banen. Den fejl blev efterfulgt af et højt og tydeligt »neeej« på mægtige Arthur Ashe Stadium. Tauson vidste, at det kunne blive dyrt at give fordelen til sin berømte modstander. Det var ikke den fejl, der afgjorde partiet, men Tauson tabte det, og dermed havde australieren taget den ventede føring fra start.

»Få den nu over nettet«, fortsatte Clara Tauson lidt senere med at irettesætte sig selv, men det var svært at finde de våben, der kunne true modstanderens sikre spil fra baglinjen.