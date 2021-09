Rammerne var groteske og slutresultatet overraskende i US Open

Egentlig var det grotesk, at US Open blev gennemført. Uden for det mægtige anlæg i New York-bydelen Queens havde en meget ubehagelig følge af orkanen Ida nemlig medført oversvømmelse og død, og byen var i undtagelsestilstand.

Men spillet fortsatte, og turneringens overraskende facit, ikke mindst i kvindernes singlerække, åbenbarede en meget sårbar elite og en sulten gruppe teenagere, der i den grad greb chancen. Med den forbløffende gevinst til Emma Raducanu, britens første titel overhovedet på øverste niveau, blev det fastslået, at der er meget kort afstand mellem topspillerne og deres potentielle efterfølgere.