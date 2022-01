»Hold kæft eller skrid«-skotte vil generobre sin plads i tenniseliten

Andy Murray har aldrig været meget for at snakke om det, men som 9-årig gemte han sig i et klasselokale på Dunblane Primary School, da Storbritanniens hidtil værste skoleskyderi fandt sted. Den martsdag i 1996 døde 16 skoleelever, før gerningsmanden, Thomas Hamilton, tog sit eget liv.

Det var en traumatiserende oplevelse for Andy Murray, og livet blev ikke lettere, da hans forældre året efter blev skilt, hvorefter han skulle bo hos sin far, William Murray. Men ved siden af fodbold fortsatte han med at træne tennis med sin mor, Judy Murray, og det fungerede så godt, at han hurtigt fik succes med en ketsjer i hånden.