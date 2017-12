Facebook og Twitter nægter at undersøge russisk påvirkning af Brexit Lederen af en britisk undersøgelse af russisk cyberpåvirkning af Brexit truer de sociale medier med sanktioner.

De sociale medier Facebook og Twitter nægter at bidrage til en britisk undersøgelse af, om russiske cyberagenter blandede sig i folkeafstemningen om Brexit i fjor. Undersøgelseskommissionen, der er nedsat af det britiske parlament, har bedt de sociale medier om en lang række oplysninger, men både Facebook og Twitter har »i realiteten fuldstændig ignoreret« kommissionens spørgsmål, siger formanden, Damien Collins, til The Guardian.

Damien Collins truer derfor med en form for sanktion, hvis ikke de to medier begynder at samarbejde inden 18. januar. Ifølge The Guardian er det første gang, at de sociale medier konkret og direkte bliver truet med sanktioner.

Kommissionen kræver, at de sociale medier foretager en egentlig undersøgelse af, hvad der er sket på deres platforme. En sådan undersøgelse blev tidligere på året gennemført i USA. Den afslørede »skjulte og snigende former for misbrug«, herunder at »manipulere med den offentlige debat og bedrage folk«.

Facebooks chef, Mark Zuckerberg, måtte gå bodsgang og undskylde, at han havde kaldt tanken om udenlandsk indblanding »tåbelig«.

I Storbritannien har Facebook og Twitter ignoreret kravet om at forfølge sporet fra den amerikanske valgkamp. Men de har dog svaret på et andet og mere snævert spørgsmål fra den britiske valgkommission: Hvor mange penge har russiske aktører brugt på annoncer?

Russere brugte seks kr.

Facebook svarede, at annoncører, som firmaet har identificeret som russiske, brugte 0,73 pund (ca. seks kroner) på Brexit-relaterede annoncer, der er blevet set af briter.

Nigel Farage, der stod i spidsen for UK Independence Party, ser svarene som beviset på, at det var ham og hans ligesindede briter – og ikke russerne – der vandt Brexit.

»Hvor blev den skingre konspirationsteori om Rusland og EU-afstemningen af, nu hvor vi ved, at de brugte mindre end et pund på Facebook«, spurgte han retorisk.

Men konspirationsteorien er ikke gået væk. Premierminister Theresa May mener, at Rusland har »iværksat et vedvarende angreb med cyberspionage og disruption, herunder påvirkning af valg«.

»De har sat statsejede medieorganisationer til at plante falske historier og manipulerede billeder i et forsøg på at skabe splid i Vesten og underminere vores institutioner«, sagde hun for nylig i en udenrigspolitisk tale.

I The Times forklarer Hugo Rifkind i en klumme, hvorfor antallet af betalte annoncer er irrelevant for mistanken om russisk indblanding. Mistanken går på, at russiske agenter har brugt såkaldte trolde, der gennem falske konti blander sig i debatten og pisker en stemning op, kombineret med produktion og udbredelse af falske nyheder. Der er dokumentation for, at det skete op til det amerikanske valg og meget – ca. 30.000 falske konti hver sted – tyder på, at noget lignende skete ved både det franske og det tyske valg. Men tech-giganterne vil ikke tage sig af det, fordi spørgsmålet kommer fra en parlamentarisk undersøgelseskommission i et fjernt land, mener han.

»Twitter og Facebook fortæller os så lidt, som de overhovedet kan slippe af sted med«, skriver Hugo Rifkind under overskriften »Tech-giganterne foragter vores demokrati«.