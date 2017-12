Trump hylder sit første år som præsident

Den amerikanske præsident, Donald Trump, fejrer nytåret på sit Mar-a-Lago resort i Palm Beach, Florida, men han er ikke langt væk fra sin computer og Twitter.

»Hvilket år, det har været, og vi er først lige begyndt«, skriver han på det sociale medie.

»Sammen er vi ved at 'Make America Great Again', skriver han med henvisning til slagordet, han brugte i den valgkamp, der gav ham sejren ved præsidentvalget i november 2016.

»Godt nytår«.

I sin besked på Twitter har han vedhæftet en video, der viser noget af det, han har foretaget sig i sit første år som præsident.

Han blev taget i ed 20. januar 2017.

Videoen viser hans møder med flere udenlandske statsledere, hans møder med mennesker, der er blevet ramt af nogle af de voldsomme orkaner, som har hærget USA i løbet af året, og der er klip fra hans taler.

Nyhedsbureauet AP skriver, at Det Hvide Hus oplyser, at Trump er orienteret om de sikkerhedstiltag, der er taget rundt om i USA for at sikre, at nytårsfestlighederne kan foregå sikkert.

Præsidenten følger ifølge Det Hvide Hus situationen, skriver AP.

