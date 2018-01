Trump: »Yeah, jeg slår Oprah« USA diskuterer, om Oprah Winfrey vil kunne slå Trump i en præsidentvalgkamp. Nu har præsidenten meldt sig ind i diskussionen.

Mens opfordringerne til at stille op til præsidentvalget i 2020 strømmer tv-værten Oprah Winfrey i møde, så siger præsident Donald Trump, at sådan en præsidentvalgkamp ville være »sjov«.

»Yeah, jeg slår Oprah«, sagde Donald Trump tirsdag til flere medier ved Det Hvide Hus.

Dermed melder Donald Trump sig ind i den nationale diskussion, der greb USA, da tv-værten, skuespilleren og milliardæren Oprah Winfrey søndag aften under Golden Globe-uddelingen holdt en tale, der bevægede publikum og fik mange amerikanere til at drømme.

Vi har brug for »passion og begejstring«, sagde Gilda Cobb-Hunter, der er medlem af Repræsentanternes Hus for demokraterne i South Carolina, ifølge avisen The Washington Post.

»Jeg kender ikke den aktuelle sammenhæng, men jeg vil bede hende om at overveje det seriøst. Hvis nogen kan samle os, er det hende«, sagde hun.

»Ikke skørt«

At USA bliver opildnet af muligheden for en præsidentvalgkamp mellem to tv-personligheder og milliardærer uden politisk baggrund, ville være næsten utænkeligt for få år siden, men Donald Trumps chok-sejr har smadret den konventionelle politiske logik.

En tidligere toprådgiver for præsident Barack Obama, Dan Pfeiffer, tweetede, at han havde sovet på det og konkluderet, at det ikke er skørt.

I slept on it and came to the conclusion that the Oprah thing isn't that crazy — Dan Pfeiffer (@danpfeiffer) 8. januar 2018

Den demokratiske strategirådgiver, Jesse Ferguson, sagde til tv-stationen CNN, at Oprah er alt det, Trump lader som om, han er: Succesfuld, gavmild og elsket. Andre demokrater sagde til CNN, at få mennesker vil kunne stjæle mediefokus fra Donald Trump, men at Oprah Winfrey er én af dem.

En ven og tidligere kollega til Oprah Winfrey, Richard Sher, sagde til samme avis, at hun er overvældet af den enorme støtte og »flodbølgen af hashtags og telefonopkald om at stille op som præsident«.

»Hvis hun gjorde det, ville hun vinde. Men her og nu er det andre mennesker, ikke hende, der taler om det«, siger han.

Opfordringen kommer også fra Hollywood. Skuespilleren Meryl Streep sagde til The Washington Post efter talen søndag, at Oprah Winfrey nu ikke har noget valg.

Der er dog også masser af advarsler og indvendinger. Vil Oprah Winfrey virkelig være parat til at gå ind i den mest opslidende, ubamhjertige og beskidte arenaer på jorden, og dermed risikere sit dyrebare brand som vellidt i alle stuer?

Hun er aldrig for alvor blevet anfægtet på sin moral, men i givet fald vil hun stå over for Donald Trump, der har normaliseret en hidtil uset bølle-adfærd med øgenavne og sammensværgelsesteorier. Første angreb er allerede sat ind. Internettet er fuld af billeder, hvor Oprah Winfrey tilsyneladende hygger sig sammen med filmproduceren Harvey Weinstein, der beskyldes for seksuelle overgreb i stor stil. I sin tale gjorde hun op med »brutale magtfulde mænd«.

Donald Trumps datter og rådgiver, Ivanka Trump, roste Oprah Winfreys tale - og fik kritik for det. Så kan du passende donere til Time's Up Legal Fund, der støtter din fars anklagere, skrev Alyssa Milano, der var med til at starte #Metoo-bevægelsen.

Og så er der Oprah Winfreys begrænsede politiske erfaring. Men ligeså mange indvendinger, der rejses i medierne, lige så mange gange fremhæves det, at Donald Trump jo er præsident.

Præsidenten selv sagde, at han kender Oprah Winfrey godt. Han henviste i tredje person til, at hun som tv-vært havde »Donald Trump og min familie« med som gæster i sit program. Trump konkluderede dog, at han tror ikke det bliver til noget: »Jeg tror ikke, hun stiller op«.