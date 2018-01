Danmark sender flere soldater og læger til Irak i kampen mod Islamisk Stat USA har anmodet om mere hjælp fra Danmark i kampen mod IS i Irak. Folketinget imødekommer anmodningen.

Danmark styrker sin militære indsats i kampen mod den militante bevægelse Islamisk Stat i Irak. Et flertal i Folketinget har tirsdag stemt for at øge bidraget, der i dag består af op til 150 personer.

Dermed vil Danmark sende yderligere omkring 30 soldater til al-Asad-basen i Irak, hvor danske soldater rådgiver, uddanner og træner irakiske sikkerhedsstyrker.

Det er USA, der har anmodet om et større bidrag, og det har et flertal valgt at efterkomme.

Desuden er der givet ok til at sende 12 lægefaglige personer til al-Asad-basen samt et Hercules-transportfly med op til 60 personer. Det danske radarbidrag forlænges med yderligere et år.

Det nuværende danske bidrag består foruden træningen af irakiske sikkerhedsstyrker og radarbidraget af op til 60 specialstyrker og et stabsbidrag på op til 20 personer til koalitionens hovedkvarterer i regionen.

USA står i spidsen for en international koalition med deltagelse fra over 50 lande, som bekæmper IS i både Irak og Syrien.

Danmark har siden efteråret 2014 bidraget til den kamp. Det er sket med en række forskellige militære bidrag.

ritzau