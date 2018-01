Bandemedlemmer chikanerer ansatte på hospital i Malmø: Sygeplejerske har baseballbat liggende ved siden af sin seng

»Frygten for virkelig at blive skadet er større i og med, at vi får flere patienter med adgang til skydevåben«, fortæller Sineva Ribeiro til Dagens Nyheter.

Hun understreger dog, at daglige trusler for meget hospitalspersonale, specielt uden for de større byer, lige så godt kan komme fra en svensk far i 40’erne, der er sur over, at datteren ikke får hjælp.

Jasmina Karovic er sygeplejerske i Malmø, men startede sin karriere i Bosnien under borgerkrigene i midten 1990’erne. Hendes egen bror var blandt krigens dræbte.

Hun fortæller, at parterne dernede i det mindste havde respekt for sundhedspersonale, hvilket hun ikke oplever nu.

Det føles nogle gange, som om et enkelt ord kan være nok til, at du er i fare for at komme til skade, siger hun.

»Nogle gange bliver jeg bare så vred. For desværre er det normalt børn af udlændinge, der laver ballade. Dette er et roligt land, en stille by. Du kan få et job og et liv, for i Sverige findes alle muligheder. I stedet laver du den slags dumheder«, siger Jasmina Karovic til Dagens Nyheter.