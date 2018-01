Fængslet tysk journalist nægter at blive købt fri i »beskidt handel« Tyskland og Tyrkiet forsøger at varme det gensidige forhold op igen. Det kan føre til frigivelse af fængslet korrespondent.

I 11 måneder har han siddet i isolation i en celle i Europas største fængsel, Silivri, uden for Istanbul uden at blive præsenteret for et anklageskrift eller få en antydning af, hvor længe han skal blive der. Eneste afbræk i en ensom hverdag, som han selv betragter som »tortur«, er en månedlig samtale med sin hustru, overvåget af en vagt.

»Det er bittert og skuffende, en uforholdsmæssig hård afgørelse«, har kansler Angela Merkel kaldt varetægtsfængslingen af Deniz Yücel.

Hjemme i Tyskland, hvor Deniz Yücel blev født som søn af tyrkiske indvandrere for 44 år siden, er han for længst blevet et symbol på det elendige forhold mellem de to lande.

»Hvad der for tiden foregår i Tyrkiet, vækker en tung tvivl om, at landet overhovedet vil forblive en retsstat«, har tidligere forbundspræsident Joachim Gauck sagt om fængslingen af journalisten, der er korrespondent for avisen Die Welt.

Jeg står ikke til rådighed for beskidte handler Deniz Yücel, tysk journalist

Tyske politikere har gjort det klart, at de opfatter den fortsatte fængsling i det topsikrede fængsel med 11.000 indsatte på baggrund af en indtil videre udefineret anklage om ’terroristisk virksomhed’ for at være en provokation mod Tyskland og demokratiet.

Men til trods for sin hårde skæbne vil Deniz Yücel ikke sættes på fri fod for enhver pris. Det gør han klart i et skriftligt interview med det tyske nyhedsbureau DPA. »Jeg står ikke til rådighed for beskidte handler«, skriver journalisten til DPA og gør det klart, at han ikke »vil have min frihed plettet af« tvivlsomme våbenhandler, underforstået med Tyrkiet.

Bemærkningen hentyder til, at den tyske udenrigsminister, Sigmar Gabriel, netop har sagt til ugemagasinet Spiegel, at den omfattende tyske våbeneksport til Nato-partneren Tyrkiet ikke genoptages, »så længe sagen om Yücel ikke er løst«.

Interviewet med Deniz Yücel kommer, samtidig med at Tyrkiet endnu engang har anklaget journalister for at medvirke til terror, efter at de deltog i en solidaritetsdemonstration for en nedlagt kurdisk avis, og samtidig med at Tyskland har genoptaget sine månedlige sikkerhedskonsultationer med tyrkiske myndigheder.

Det første møde i et år

Men Sigmar Gabriel afviser, at hans udtalelser skulle forstås som en antydning af, at Deniz Yücel kan udveksles for våben. Den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu, understreger også, at hans land »ikke indgår beskidte handler«.

Til gengæld lagde ministeren ikke skjul på, at Tyrkiet er interesseret i en normalisering af forholdet til Tyskland, som han besøgte i sidste uge for at tale med sin kollega, Sigmar Gabriel.