Franske aktivister sejrer – Macron opgiver lufthavn Område ved Notre-Dame-des-Landes har været besat af aktivister i flere år. Nu frygtes nye sammenstød ved rydning af området.

Stemningen var aggressiv og trodsig, da Politiken for få måneder siden besøgte de aktivister, som i flere år har besat området omkring Notre-Dame-des-Landes i det vestlige Frankrig for at forhindre opførelsen af en ny lufthavn.

»De kan komme med tåregas, knipler og flash balls. Vi gør modstand, og det kommer til at gøre ondt«, lød det fra en af gruppens talsmænd med henvisning til et større slag i 2012, som får rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej i København i 2007 til at minde om et mindre værtshusslagsmål. Myndighederne måtte opgive at rydde området, hvor besætterne blandt andet har blokeret gennemkørselsvejene.

Onsdag i denne uge var stemningen en helt anden. Der lød jubelråb, og sangen ’We are the Champions’ gjaldede, da premierminister Edouard Philippe på tv meddelte, at det 45 år gamle projekt langt om længe var opgivet til fordel for en udbygning af den eksisterende lufthavn i Nantes.

Principielt skal besætterne nu forlade området med marker, småskov og kraft, som staten eksproprierede for flere år siden som et led i forberedelserne til den nye lufthavn.

Vi har boet her i mange år, og vi er begyndt at dyrke jorden. Der kan ikke blive tale om at rejse væk Fransk besætter

Men mange af besætterne vil blive i området, hvor de har indrettet sig i lader og forladte stuehuse, mens andre har bygget mindre træhuse, og de ønsker at få mulighed for at leje jorden.

»Vi har boet her i mange år, og vi er begyndt at dyrke jorden. Der kan ikke blive tale om at rejse væk«, sagde en af dem til tv-stationen BFMTV.

Mindst ti besatte områder

Nu har regeringen et problem, som ikke bare begrænser sig til Notre-Dame-des-Landes.

Mindst ti steder i Frankrig besætter aktivister områder, hvor staten og private er ved at anlægge alt fra feriecentre til jernbanelinjer og underjordiske anlæg, som skal huse radioaktivt affald.

Besætterne har foreløbig en frist på to måneder. Staten vil forsøge at forhandle sig frem til en løsning, for en voldelig evakuering af området kan ende galt som i oktober 2014, hvor en aktivist mistede livet i Sivens i det sydlige Frankrig under en konfrontation med gendarmeriet.

Han og andre protesterede mod anlægget af en dæmning, som skulle sikre vand til overrisling af markerne i det tørre område.

Det må af politiske og især menneskelige årsager ikke gentage sig, og derfor er alles øjne rettet mod Notre-Dame-des-Landes, og medierne refererer ivrigt fra de såkaldte ’zadisters’ møder. Navnet stammer fra forkortelsen ZAD – Zone à défendre – en zone, som skal forsvares. De skal i løbet af de kommende dage rydde en vej gennem området, som de i flere år har blokeret med barrikader af tønder, tømmer og gamle dæk, og her vil myndighederne ikke gå på kompromis.

Der står meget på spil for regeringen. Ganske vist viser to meningsmålinger offentliggjort fredag, at 75 procent af franskmændene støtter præsident Emmanuel Macron og hans regerings beslutning om at opgive lufthavnsbyggeriet, og lige så mange mener, at besætterne skal væk.

Opgør om atomaffald

På den anden side ønsker ingen en politiaktion, som kan medføre dødsfald blandt besættere, politi og gendarmer, og generaler fra gendarmeriet – som er en militær enhed – planlægger i disse dage en operation, som tager højde for disse hensyn.

Myndighederne følger også udviklingen i de mindst ti områder af landet, hvor besættere i flere år har gennemført aktioner.