EU-Parlamentet vil skrumpe sig selv efter Brexit EU’s folkevalgte vil skære parlamentet fra 751 til 705 medlemmer. Der er også opbakning til Macrons føderalistiske drøm om paneuropæiske lister.

Vælgerne skal kunne stemme på både nationale og europæiske kandidater ved valget til Europaparlamentet.

Det mener et flertal i EU-Parlamentets forfatningsudvalg, som har stemt om parlamentets sammensætning efter Brexit.

Udvalget anbefaler, at parlamentet efter Brexit skrumper fra 751 medlemmer til 705. Disse 46 mandater skal kunne bruges til eventuelle fremtidige udvidelser og til mandater valgt på paneuropæiske lister.

Et flertal i udvalget mener, at det vil styrke »følelsen af EU-medborgerskab« og understrege valgenes »europæiske karakter«, hvis borgerne også får mulighed for stemme på europæiske kandidater.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har talt varmt for disse paneuropæiske lister, så europæerne kan stemme for et »sammenhængende, fælles projekt«.

Frankrig, Cypern, Grækenland, Italien, Malta, Portugal og Spanien erklærede tidligere i denne måned i en fælles udtalelse, at sådanne lister ville styrke EU’s demokratiske union. Også Irlands premierminister, Leo Varadkar, er entusiastisk ved tanken om at »få folk på cafeerne i Napoli og restauranterne i Galway« til at tale om samme valgmuligheder.

Messerschmidt: Det er u-europæisk

Morten Messerschmidt, Danmarks eneste repræsentant i forfatningsudvalget, stemte imod i tirsdagens afstemning. Dansk Folkepartis spidskandidat ved valget i 2014, som ikke stiller op til næste valg i 2019, har både ideologiske og praktiske bekymringer over paneuropæiske lister.

»Europa er grundlæggende nationalstaternes Europa og ikke noget i sig selv. Hele den europæiske kultur udspringer af nationalstaterne. Derfor mener jeg, at det er u-europæisk og forkert at lave transnationale mandater, som er uafhængige af et medlemsland«, siger Morten Messerschmidt.

Hans praktiske bekymringer går på, om det vil skabe et A- og B-hold i parlamentet af ’de fine’, som er valgt på transeuropæiske lister og ’de regulære’, som er valgt på nationale. Desuden mener Morten Messerschmidt, at modellen vil gavne kandidater fra store sprogområder, som vil kunne føre kampagne for flere vælgere.

Der er da også endnu ganske langt til virkeliggørelsen af den føderalistiske idé, der skal til afstemning i hele parlamentet til februar. Idéen kræver nemlig enstemmig opbakning blandt stats- og regeringscheferne i Det Europæiske Råd, og det får den næppe at dømme ud fra hidtidige tilkendegivelser fra en række lande. Hertil kommer, at der også ville skulle skabes et retsligt grundlag for de transnationale lister, hvilket formentlig vil være svært at nå til næste valg i maj 2019.

Danmark vokser et mandat

Ud af de 73 mandater, som Storbritannien har i parlamentet, foreslår flertallet i forfatningsudvalget, at 27 af dem fordeles til lande, som i dag en en smule underrepræsenterede. Det betyder blandt andet, at Danmark står til at få et enkelt mandat mere, så der kommer 14 danske medlemmer efter valget i 2019. Frankrig og Spanien står til at blive topscorere i omfordelingen med 5 mandater mere hver, så de får henholdsvis 79 og 59.

Den danske regering er imod ideen om paneuropæiske lister og så helst, alle Storbritanniens 73 mandater forsvandt fra parlamentet efter Brexit. Finansminister Kristian Jensen (V), der tirsdag morgen mødtes i Bruxelles med ministerkollegerne fra de øvrige EU-lande, siger, at et EU, der bliver mindre, også skal resultere i en mindre administration og et mindre parlament.

»Det er den klare logik. Jeg synes, at det er vigtigt at holde fast i, at når indtægterne bliver mindre, så er vi også nødt til at kigge på udgifterne, og en af udgifterne ved et demokrati er nu engang antallet af pladser. Vi har klaret os glimrende med det antal af pladser, der er hidtil, og det vil vi også kunne gøre, efter at Storbritannien har forladt os«, siger han.