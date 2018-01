Rumæniens regering kritiseres for at svække frygtet korruptionsjæger

Retstilstanden i Rumænien er ikke i samme tilstand som i Ungarn og Polen, men det kan komme, frygter Mihai Politeanu, der efterlyser en klarere reaktion fra EU-Kommissionen.

»EU tøvede også med at forsvare retsstaten i Ungarn og Polen, og nu er det for sent. Det er ikke for sent for Rumænien,« siger Mihai Politeanu.

Onsdag udtrykte kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, bekymring for udviklingen i Rumænien og understregede behovet for et uafhængigt retssystem. I en udtalelse opfordrede han det rumænske parlament til at genoverveje sin kurs.