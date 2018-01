Russisk politi brød ind og anholdt oppositionspolitiker

FOR ABONNENTER

»Sabine ville gerne lave en bog til de 10-12-årige, som ikke er begyndt at have sex endnu, men er begyndt at være interesserede i, hvad sex er. Og vi har forsøgt at lave en bog, som er informativ, men hverken snerpet eller vulgær«, siger illustrator Rasmus Bregnhøi.

I de seneste 30 år har hans ofte ekspressive, sjove og tegneserieinspirerede stil illustreret mere end 100 billedbøger til børn. Med nyheden ’Hvad er sex?’ forsøger han sammen med forfatteren Sabine Lemire at skabe en informativ og nutidsrelevant bog om sex til børn fra 10-års alderen.

»Sabine læste en artikel om, at nutidens bøger til børn om sex var enormt snerpede i sammenligning med 1970’ernes bøger. Og så spurgte hun, om vi ikke skulle lave en bog, der ikke kun skulle handle om, hvordan man får børn. Den skulle også formidle lystdelen. Vi vil gerne have, at det fremstår som noget rart, det der med sex. At det faktisk er dejligt«.

»Jeg ville gerne turde vise nøgne kroppe, og nogle af tegninger, for eksempel af mandens og kvindens underliv, kan måske virke lidt voldsomme på en 10-årig. Jeg har prøvet at tegne det med humor. I 2015 lavede Sabine og jeg sammen bogen ’Opfør dig ordentligt – og vær en god ven’. Denne her har lidt samme stemningsleje. Tegningerne er medvirkende til, at emnet ikke er så farligt«.