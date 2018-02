Debatten blusser i Norge: Sort UFO-hus kan blive ny nabo til Edvard Munchs vinteratelier Det kantede, UFO-lignende hus skal ligge på en bakketop i det naturområde, der skabte inspiration for de sidste 28 år af den verdenskendte, norske kunstner Edvard Munchs liv. Det går ud over oplevelsen af Munch, lyder kritikken.

Den norske kunster Edvard Munch tilbragte de sidste 28 år af sit liv i et bevokset, fredfyldt og bakket landskab et stykke uden for Oslo. Med en villa og et vinteratelier langt væk fra byens larm fandt han ro og inspiration til at lave hundredvis af de værker, som verden i dag kender ham for.

Derfor har naturen omkring Munchs bosted i mange år været et tilløbsstykke for kunstinteresserede turister fra hele verden, der havde lyst til at indsnuse, opleve og gå uforstyrret på de samme stier, som den verdenskendte kunstner har gået ad.

Men noget truer den munchske fordybelse: den nulevende kunstner Bjarne Melgaard og arkitektfirmaet Snøhetta har over længere tid arbejdet på planer om at bygge et hus på en bakketop tæt ved Munchs ’Ekely’. Og der er ikke tale om en hvilken som helst villa: byggeprojektet handler om et sort, kantet og UFO-lignende hus hævet i personhøjde på hvide støtter, der forestiller dyr.

Foto: Snøhetta Huset står på hvide støtter, der forestiller dyr.

Hæmmende for kunsten eller spændende udvikling?

Debatten blusser voldsomt i Norge, hvor kritikken lyder, at opførelsen af huset vil overskygge den historiske betydning ved stedet og ødelægge oplevelsen af at besøge Munchs sidste levested. Fortalere argumenterer for, at huset er en spændende del i udviklingen af norsk kunst.

Bjarne Melgaard er en af Norges mest kontroversielle, nulevende kunstnere, og det er meningen, at han selv skal bo i huset. Men hvor langt er de norske myndigheder villige til at gå i beskyttelsen af kunstneren Edvard Munch, der blandt andet står bag det verdenskendte maleri ’Skriget’?

Hvor meget vil Norge beskytte den oplevelse, som turister længe har strømmet til Oslo for at få på bekostning af at rumme nye kunstneriske ideer? I løbet af de næste par uger beslutter de norske myndigheder, hvorvidt der skal gives byggetilladelse til projektet.