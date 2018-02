Ideen bag udlændingeudspil er ikke ny: Europa har i 30 år ønsket asylcentrene langt væk Socialdemokraternes ide om at sende spontane asylansøgere langt væk har været fremsat siden 1986.

Socialdemokraterne vil sende asylansøgere til et modtagecenter i for eksempel Nordafrika, lyder partiets nye udlændingeudspil, som blev præsenteret i går. Den ide er slet ikke ny.

»Det er blevet foreslået mange gange af forskellige landes regeringer«, siger Jeff Crisp, som er forsker ved center for flygtningestudier under University of Oxford i Storbritannien.

»Det er værd at bemærke, at ingen af forslagene nogensinde er blevet til noget. Det antyder i sig selv, at der må være et eller andet, som er meget vanskeligt. Hvilket der er«, siger Jeff Crisp.

Blandt de første eksempler er, at USA i 1981 begyndte at tilbageholde skibe med asylansøgere fra Haiti og gennemføre indledende samtaler med dem om bord på kystvagtens fartøjer for at vurdere deres mulighed for asyl. I 1990’erne brugte USA centre på blandt andet Jamaica til at gennemføre asylbehandlingen.

Libyen kan man ikke sende folk tilbage til, uden at deres sikkerhed er i fare Hans Lucht, seniorforsker, DIIS

I 1980’erne fremsatte Danmarks daværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen (V) en ide for FN om at oprette EF-flygtningelejre i Afrika, så asylansøgninger kunne behandles i nærområdet.

Under Danmarks EU-formandskab i 2002 bad flygtningeminister Bertel Haarder (V) de øvrige EU-lande overveje, om EU efter amerikansk forbillede skulle »forsøge at anbringe tilbageholdte immigranter uden for EU-territorium og overveje aftaler med tredjelande om at behandle asylansøgninger på deres jord«.

Efter møder mellem Holland, Danmark og Storbritannien fremlagde den britiske regering i 2003 et vidtgående forslag om at lægge EU-modtagecentre uden for de daværende EU-lande, herunder i Albanien og Tyrkiet. Forslaget blev mødt med kritik, hvorefter det blev droppet.

De seneste år har Tysklands konservative indenrigsminister, Thomas de Maizière fra CDU, jævnligt gentaget tanken om at oprette ’velkomstcentre’ under ledelse af FN’s flygtningekontor, UNHCR. Efter 14 års tysk debat er ideen ikke blevet til noget.

»Min fornemmelse er, for at være ærlig, at politikere får den her gode idé, der på overfladen lader til at løse alle problemer. Men når embedsmændene begynder at kigge på detaljerne, så ser de problemerne, og ideen forsvinder stille og roligt«.

Et stort problem er at finde et land, som kan og vil have sådan en lejr på sit område, påpeger en dansk forsker.

Nabolande er på randen af kollaps

»Ideen med at løfte nærområderne er god, men at sende de asylansøgere, som kommer til Danmark, tilbage til de allerede overfyldte nærområder er mere problematisk. Lande som eksempelvis Libanon er ved at kollapse på grund af flygtninge fra Syrien. Det samme gælder andre lande i regionen. Hvis landene i nærområder først kollapser, får vi endnu flere migranter og flygtninge, som drager mod Europa og Danmark«, siger seniorforsker Hans Lucht fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

Omkring 85 procent af verdens flygtninge er allerede i nærområderne til de lande, de er flygtet fra.

Et andet spørgsmål er, hvem der faktisk skulle styre lejrene.

»Hvis de skulle være lukkede, ville UNHCR, hvor jeg har arbejdet i mange år, være meget modvillige over for at blive involveret. Man ville skulle sørge for, at de ikke ender som detentionscentre i Libyen, hvor situationen er forfærdelig, og folk bliver dårligt behandlet«, siger Jeff Crisp.

Han peger også på en bekymring for, at sådan nogle centre ville tiltrække menneskesmuglere.

I dag er det helt utænkeligt, helt urealistisk, at forestille sig, at man uden videre kan sende flygtninge tilbage til lande i Afrika Birthe Rønn Hornbech, tidl. MF (V)

Endelig er der problemet med at finde lande, som er villige til at tage imod dem, der anerkendes som flygtninge. Hvis asylansøgerne afvises, er der risiko for, at de alligevel fortsætter på egen hånd.

»Hvis du er fra Eritrea, og du har klaret det hele vejen til Tunesien. Så vil du måske ikke tilbage til Eritrea. Selv hvis du ikke får flygtningestatus, vil du måske hellere fortsætte din rejse«, siger Jeff Crisp.

Trods fortidens mislykkede forsøg står det danske Socialdemokrati ikke alene med sit aktuelle forslag om igen at prøve.

I Frankrig ventes præsident Emmanuel Macron om kort tid at fremlægge et lovforslag om blandt andet at lade en del af asylbehandlingen foregå i såkaldte hotspots i Afrika. Repræsentanter fra det officielle franske asylkontor Ofpra har allerede behandlet asylansøgninger i Tchad og Niger på forsøgsbasis i samarbejde med UNHCR, FN’s Flygtningehøjkommissariat. Målet er at gøre denne procedure permanent, som præsident Emmanuel Macron formulerede det i en tale 27. juli sidste år:

»EU og i hvert fald Frankrig bør kunne behandle asylansøgninger så tæt som muligt på stedet, i det mest sikre tredjeland, tæt på oprindelseslandet«.

Hidtil har der ikke været tale om at stoppe behandling af asylansøgninger i Frankrig.

Italien har ført forhandlinger med stammeledere i Libyen om at oprette lejre, hvor italienske embedsmænd kan behandle asylansøgninger.