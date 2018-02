Kurdere: Vi har fanget flere hundrede udenlandske IS-krigere - hvad skal vi gøre med dem? En kurdisk militsleder har under et pressemøde i Stockholm peget på problemet med Islamisk Stats fremmedkrigere, hvoraf mange er kommet fra Vesten.

Over 300 udenlandske Islamisk Stat-krigere fra omkring 40 lande er taget til fange af kurdiske styrker.

Det siger Nasrin Abdulla, der er officer i YPJ - Kvindernes Forsvarsenheder - i de militser, der er med til at nedkæmpe den sunnimuslimske terrororganisation.

Under et pressemøde i Stockholm afviser hun dog at komme nærmere ind på de tilfangetagne terroristers hjemlande. Men hun tilføjer dog ifølge nyhedsbureauet TT, at der er svenskere eller personer med opholdstilladelse i Sverige blandt Islamisk Stat-krigerne i de kurdiske fængsler.

Kurderne: De skal retsforfølges

De kurdiske styrker vil have, at hjemlandene så som Sverige henter deres egne borgere hjem, så de kan komme for retten for deres forbrydelser. Det forhandler kurderne ifølge hendes forklaring med de svenske myndigheder om.

Udenrigsministeriet i Stockholm vil ifølge svenske medier ikke kommentere de konkrete oplysninger.

Men ifølge Deniz Serinci, der som journalist og historiker har fulgt Islamisk Stats udvikling, er det velkendt, at kurderne holder en stor mængde af Islamisk Stats kriger som fanger, blandt andet i fængsel i Raqqa, der tidligere var terrororganisationens højborg.

Han har selv for Ekstra Bladet interviewet en dansk-kurdisk mand, Ö.K., der nu menes at sidde fængslet af kurdere efter at have kæmpet på Islamisk Stats side i Syrien.

I den seneste vurdering af terrortruslerne mod Danmark, som Politiets Efterretningstjeneste har offentliggjort, venter eksperterne, at mange af de europæiske fremmedkrigere enten vil blive og kæmpe til det sidste under IS' sorte fane, eller at de vil tilslutte sig andre grupper i regionen.

Kurderne presses

Ifølge Serinci kan der være gode grunde til, at de kurdiske styrker gerne vil have de vestlige lande til at tage imod deres egne IS-krigere med den begrundelse, at terroristerne så kan stilles for retten.

»Kurderne har i forvejen ikke mange ressourcer. De er under pres, blandt andet i Afrin«, siger han med henvisning til Tyrkiets angreb mod kurdere inde i Syrien.

»Men det er ikke populært i Vesten at få dem hjem. Man har ikke travlt med at få dem tilbage hertil«, tilføjer Serinci.

Udenrigsministeriet i København kan ikke kommentere konkrete sager.

»Udenrigsministeriets Borgerservice er bekendt med enkelte sager vedrørende personer med tilknytning til Danmark, der tilbageholdes i Syrien. Sagerne håndteres i et tæt samarbejde med relevante myndigheder«, oplyser Kristoffer Vivike om problemet med fremmedkrigere med bopæl eller statsborgerskab her i landet.

Risikerer fængselsstraffe i hjemlandene

Det er næppe heller særligt tillokkende for dem, der har kæmpet på den sunnimuslimske terrororganisations side at vende tilbage til Vesten, hvor de risikerer at blive dømt for at have kæmpet for Islamisk Stat.

PET peger i sin seneste trusselsvurdering på, at mange af dem ventes at ville tillutte sig militante muslimske grupper i lande i Nordafrika, i Sydøstasien eller i Afhanistan.

Hvis de tilfangetagne IS-krigere fra blandt andet de vestlige lande ikke kan få lov at vende hjem, så er spørgsmålet, hvad der skal gøres ved dem.

Nasrin Abdulla siger på pressemødet i den svenske hovedstad, at dødsstraf ikke er tilladt. Om deres behandling siger hun blot: »Vi forsøger at tillempe det, som international ret påtvinger os at gøre«.