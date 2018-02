Bøddel var søn af berømt person: Voldsoffer anklager sit fædreland for at have svigtet hende Den grumme historie om Linda Loaiza handler om kvindevold, straffrihed og et mangelfuldt retssystem.

Det er 17 år siden, Linda Loaiza blev kidnappet i Venezuela. Hun var bare 18 år, og i fire måneder blev hun holdt fanget i en lejlighed og dagligt voldtaget, brændt med cigaretter i ansigtet og slået.

Det meste af tiden var hun bundet på arme og ben uden mulighed for at røre sig.

I denne uge fortalte den nu 35-årige kvinde omsider sin historie til Den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstol i Costa Rica.

Gennem alle årene, der er gået, har hun og hendes familie utrætteligt forsøgt at få retssystemet i Venezuela til at tage affære, men har mødt en mur af afvisning.

Linda Loaiza anklager sit fædreland for at have svigtet hende. Det er den første sag af sin art ved menneskeretsdomstolen, og hvis hun vinder, vil hun skrive historie for millioner af voldsramte kvinder i Latinamerika.

Med rystende stemme stod hun op i retten og berettede om de grusomheder, der overgik hende, inden hun havde held til at undslippe sin bøddel, nedbrudt på sjæl og legeme.

Hendes kæbe var brækket tre steder, den ene brystvorte var revet af, og både hendes ører og tænder var mishandlet til ukendelighed.

Som følge af torturen har hun været indlagt på hospitalet et helt år og gennemgået 16 operationer, herunder en komplet rekonstruktion af vagina.

De læger, der var indkaldt som vidner i Costa Rica, sagde alle, at de aldrig havde set noget lignende.

Da Linda Loaiza forsvandt i Caracas i marts 2001, meldte familien hende forsvundet, men politiet afviste at tage affære.

Efter at hun slap fri, meldte hun sin bortfører til politiet, men blev igen afvist. Hun forsøgte på alle måder at blive hørt, men en advokat sagde direkte til hende, at han ikke ville tage sagen, fordi manden var søn af en berømt personlighed med stor politisk indflydelse.

»Han var søn af rektoren for Det Nationale Universitet og havde tætte venskaber med en lang række forfattere og intellektuelle. Hele dette system mobiliserede sig for at beskytte ham og kompromittere min historie«, berettede Linda Loaiza, der kommer fra små kår og netop var landet i Caracas for at læse til dyrlæge, da hun blev bortført.

59 dommere afviste at se på hendes sag, og den blev udskudt 38 gange. Da det endelig lykkedes hende at få kidnapperen i retten i 2004, blev han frikendt for alle forhold.

Men Linda Loaiza appellerede, og seks år senere blev Luis Carrera Almoina idømt seks års fængsel for fysiske overgreb og ulovlig frihedsberøvelse, men frikendt for voldtægt og tortur.

Dommeren afviste kort sagt, at volden var kønsbestemt, og Almoina er for længst på fri fod igen.

Loaiza bad Den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstol om at erklære den venezuelanske stat »skyldig i voldtægt, tortur og alle de overgreb på mine menneskerettigheder, som jeg led under, og som Venezuelas kvinder fortsat lider« og understregede, at hun ikke er ude på hævn, men blot søger retfærdighed for sig selv og andre kvinder i lignende situationer.

De forlegne fremmødte repræsentanter for Venezuela undlod at udspørge Linda Loaiza og nøjedes med at udtrykke deres sympati og solidaritet med hende.

I november sidste år gennemførte Venezuela en kampagne for at sætte fokus på vold mod kvinder og erklærede, at Venezuela er »førende i Latinamerika, når det gælder om at forsvare kvinders rettigheder«. Men lokale menneskeretsadvokater anfører, at det stadig er vanskeligt for voldsramte kvinder at blive hørt i retssystemet.

Ifølge landets indenrigsministerium blev der i 2014 indgivet mere end 70.000 politianmeldelser for vold mod kvinder, men kun 0,7 pct. kom for retten, skriver flere venezuelanske aviser.

Advokaterne understreger desuden, at der helt sikkert er tale om mange flere sager, der aldrig bliver meldt til politiet.

Da Linda Loaiza genvandt sit helbred, læste hun jura og specialiserede sig i internationale menneskerettigheder. Hun arbejder nu udelukkende med sager om voldsramte kvinder.