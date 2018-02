Vesten har ingen chancer for at vinde cyberkrigen, men vi må fortsætte med at kæmpe den Fake News og hackere fylder ligeså meget i moderne krigsførsel som tanks. Også på sikkerhedskonferencen i München

FOR ABONNENTER Vesten er i krig. Uheldigvis en krig, vi ikke har en chance for at trække os sejrrigt ud af. Faktisk har vi ikke vundet et eneste slag i cyberkrigen, hvor slagene står mod fabrikerede løgne, hackere og internettets hastigt voksende skare af trolde.