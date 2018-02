Unicef: Vi mangler ord, der kan beskrive det seneste terrorbombardement af civile i Syrien FN's børneagentur Unicef fordømmer den syriske regerings bombardementer i Ghouta lidt uden for hovedstaden Damaskus.

»Unicef udsender denne blanke erklæring. Vi har ikke længere ord til at beskrive børns lidelser og vores harme. Har de, der forvolder de her skader, stadig ord for at retfærdiggøre deres barbariske handlinger?«.

Sådan skrev FN's børneagentur, Unicef, i en erklæring tidligere i dag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er en reaktion på de bomber, Syriens præsident Bashar al-Assad de seneste uger har smidt over regionen Ghouta øst for landets hovedstad Damaskus. Offensiven har på to dage kostet over 190 mennesker livet, deriblandt 52 børn. Det meddeler det syriske observatorium for menneskerettigheder i Storbritannien. Op mod 1.000 er sårede.

I fire år har præsidentens styrker belejret Ghoutas 400.000 indbyggere.

Ingen hjælp at hente

Erklæringen fra Unicef er desværre ikke til megen hjælp for de civile under angreb, mener Helle Malmvig, der er seniorforsker i international politik og sikkerhed i Mellemøsten ved Dansk Institut for International Studier.

»Det har absolut ingen indvirkning på Assad-regimet eller nogle af hans allierede. Der er lavet mange erklæringer, og i det hele taget har FN forsøgt sig med bare at få basale varer og medicin ind i området, men det har Assad-regimet heller ikke tilladt«, siger hun.

Næsten lige siden oprørets begyndelse i 2011 har regimet benyttet belejring og udsultning som en krigsstrategi. På den måde forsøger de at få civile til at vende sig mod oprørerne. Gør de civile ikke det, kvitterer Assads styrker med tøndebomber.

»Det er imod alle krigens love, men de love er overtrådt for længst og så utroligt mange gange i Syrien. Alle ved, at det østlige Ghouta også falder, og der kommer ikke nogen og hjælper dem«, siger Helle Malmvig.

Angrebene sammenlignes både med kampene om byen Homs nord for Damaskus fra 2012 til 2014 og kampene om byen Aleppo nær grænsen til Tyrkiet, der endte i 2016. Ghouta har også tidligere spillet en tragisk rolle på krigens scene, da området i 2013 blev udsat for et angreb med saringas.

De sidste krampetrækninger

Situationen i Ghouta har længe været desperat. I december måtte den sidste handlende opgive at køre sine varer ind i området. Spædbørn sulter ihjel, og kun de mest kritiske patienter får medicin, fordi beholdningerne er ved at slippe op. Det rapporterer Reach, et FN-støttet initiativ, der indsamler informationer til humanitære organisationer.

Nu er bombardementerne yderligere intensiveret, og det skal ifølge Helle Malmvig ses som de sidste krampetrækninger i den oprindelige krig i Syrien mellem Bashar al-Assad og oprørerne mod hans diktatur.

»Den oprindelige krig er ved at være overstået. Det østlige Ghouta er et af de sidste steder, oprørerne er. Hvis man kigger på et kort, kan man godt se, at det område desværre var dødsdømt«, siger Helle Malmvig.

I og med at Ghouta ligger lige uden for hovedstaden Damaskus skærer det i præsidentens øjne, at området stadig ikke er under hans kontrol. Det mærker beboerne nu.

Modstridende alliancer

Offensiven kommer på et tidspunkt, hvor regeringsstyrkerne og de mange andre deltagere i borgerkrigen kæmper flere forskellige kampe i Syrien.

Senest er byen Afrin nord for Aleppo blevet centrum for en umage alliance mellem Assad og den kurdiske YPG-millits, der længe har været fjender. De dækker nu hinandens ryg i modstanden mod tyrkiske hærenheder, efter Tyrkiet har lanceret et forsøg på at belejre byen.

Parløbet er overraskende, fordi det reelt betyder, at USA, der støtter YPG, i Afrin-enklaven nu pludselig befinder sig på samme side som Assads regeringshær og overfor Nato-landet Tyrkiet, der ellers er allieret med USA.

I dag intensiveredes situationen, da tyrkiske tropper skød varselsskud efter Assad-støttede styrker, der nærmede sig Afrin. Det skriver BBC.