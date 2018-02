Trump vil fjerne våbenfri zoner og bevæbne lærere i USA Efter skoleskyderi i Florida ønsker USA's præsident, Donald Trump, blandt andet at bevæbne lærere.

USA's præsident, Donald Trump, ser ikke umiddelbart ud til at have planer om at stramme våbenreglerne i USA.

For efter massivt pres fra pårørende og overlevende fra et voldsomt skoleskyderi i Florida, så har præsidenten onsdag præsenteret nogle af sine tanker om fremtidens våbenlov i USA.

På et møde onsdag i Det Hvide Hus siger Trump blandt andet, at han ønsker at fjerne våbenfri zoner ved landets skoler. Han siger samtidig, at han støtter en idé om, at lærere med særlig træning kan være bevæbnede.

Udtalelserne falder under et møde på præsidentkontoret med studerende, lærere og familier fra Marjory Stoneman Douglas High School. De var inviteret til en snak om at styrke sikkerheden på amerikanske skoler.

Det var netop den high school, der ligger i Parkland, Florida, hvor 17 mennesker onsdag i sidste uge mistede livet i et skoleskyderi.

Siden har blandt andre ofrenes venner både på sociale medier og ved demonstrationer opfordret til at stramme USA's liberale våbenlov.

Tirsdag sagde Trump også, at han vil tage initiativ til at forbyde særlige anordninger, der forvandler almindelige rifler til automatvåben, der kan affyre hundredvis af patroner i minuttet.

ritzau