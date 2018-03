Overblik: De har forladt Donald Trumps administration En lang række embedsmænd har forladt Trumps administration, siden han blev indsat som præsident i januar 2017.

Der er igen gang i svingdøren i Det Hvide Hus. Donald Trumps økonomiske toprådgiver, Gary Cohn, trækker sig fra sin post, bekræfter Det Hvide Hus tirsdag.

Cohn er blot den seneste i en række af topfolk, der har forladt Donald Trumps administration enten frivilligt eller med en fyreseddel i hånden.

Herunder ses et udpluk:

Gary Cohn: Den økonomiske toprådgiver trækker sig, oplyses det tirsdag. Officielt er det ikke oplyst, hvad der ligger bag. Men det kan skyldes uenighed mellem ham og Trump om de toldsatser, præsidenten vil indføre på importeret stål og aluminium. Kilder sagde tirsdag således til Bloomberg News, at Cohn er lodret uenig i udspillet.

Hope Hicks: Donald Trumps kommunikationschef i Det Hvide Hus trækker sig 28. februar, efter at hun under et vidneudsagn i Kongressen har tilstået, at hun har givet 'hvide løgne' i præsidentens tjeneste.

Rob Porter: Stabssekretæren trak sig fra sin stilling i begyndelsen af februar, efter at to tidligere ægtefæller havde anklaget ham for at have udøvet fysisk vold mod dem under deres respektive ægteskab.

Steve Bannon: Den kontroversielle chefstrateg forlod i august sin post i Det Hvide Hus. Det skete, efter at avisen The New York Times kunne berette, at præsident Trump havde besluttet at fjerne Bannon fra posten.

Anthony Scaramucci: Præsidentens kommunikationschef fik kun ti dage på posten. Han blev fyret 31. juli af Trumps nye stabschef, John Kelly, efter at Scaramucci havde langet ud efter flere toprepublikanere i en samtale med en journalist fra magasinet The New Yorker.

Reince Priebus: Præsident Trumps første stabschef blev fredag 28. juli skiftet ud med den hidtidige minister for national sikkerhed, John Kelly.

Sean Spicer: Han sagde op som pressetalsmand for Det Hvide Hus i uge 29, fordi han var utilfreds med ansættelsen af Anthony Scaramucci som ny kommunikationschef i Det Hvide Hus.

James Comey: Direktør for det amerikanske forbundspoliti, FBI, som havde stået i spidsen for en undersøgelse af Ruslands mulige indblanding i præsidentvalgkampen i USA i 2016. Han blev fyret af Trump i maj.

Michael Dubke: Stifter af Crossroads Media, som trådte tilbage som kommunikationschef i Det Hvide Hus i maj.

Michael Flynn: Trumps nationale sikkerhedsrådgiver trådte tilbage i februar 2017. Det skete, efter afsløringer af at han havde drøftet amerikanske sanktioner mod Rusland med den russiske ambassadør i USA, før Trump tiltrådte. Han havde desuden vildledt vicepræsident Mike Pence om samtalerne.

Sally Yates: Fungerende justitsminister, som blev fyret af Trump i januar 2017, efter at hun havde beordret justitsministeriets advokater til ikke at håndhæve Trumps indrejseforbud.

Kilder: Reuters, NTB og The New York Times.

ritzau