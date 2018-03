Opsigtsvækkende svensk dom skaber debat om domsmænd To domsmænd er blevet udelukket fra retten og smidt ud af deres parti, efter at de har frikendt en mand for mishandling med blandt andet den begrundelse, at kvinden i sagen burde have gået til mandens familie i stedet for til politiet.

Det har skabt voldsom debat i Sverige, at to domsmænd ved retten i Solna ved Stockholm har fået frikendt en 37-årig mand, der var tiltalt for mishandling af sin kone, med begrundelser, der ligger fjernt fra svensk lov.

Dommen rejser fornyet tvivl om domsmandssystemet, som tidligere er blevet kritiseret. Dommen blev afsagt 19. februar, men sagen kom først til offentlighedens kendskab sidste weekend.

De to domsmænd begrunder blandt andet frifindelsen med, at mandens familie »lader til at være en god familie til forskel fra hendes«.

Utroværdigt at gå til politiet

Samtidig spekulerer de i, at hun uden grund har beskyldt manden for mishandling for at kunne overtage hans lejlighed. »Det er ikke usædvanligt«, hedder det i begrundelsen.

Den fortsætter: »At hun ikke har sagt til mandens slægtninge, at han slog hende, men i stedet meldt det til politiet, mindsker hendes troværdighed«.

Man har foretaget en opsigtsvækkende fejlvurdering af beviserne i denne sag Josefine Dahlqvist, anklager

Domsmændene lægger også vægt på, at »kun ’myndighedspersoner’« har vidnet for kvinden, mens mandens forklaring støttes af hans svigerinde, søster og kammerat.

Den tredje domsmand i sagen og den juridiske dommer fandt derimod kvindens forklaring detaljeret, sammenhængende og uden modsigelser og mente, at manden burde dømmes. Når det står 2-2, skal retten vælge den mildeste afgørelse.

Dommen er anket

Afgørelsen og især dens begrundelse var et chok for kvinden i sagen, den 26-årige Maryam Jassem.

»Jeg havde aldrig forestillet mig, at den slags krænkende syn på kvinder kunne forekomme i en svensk domstol. Det føles som en hån mod alt det, jeg har været igennem«, siger hun til Dagens Nyheter.

Anklager Josefine Dahlqvist har anket dommen.

»Jeg synes, man har foretaget en opsigtsvækkende fejlvurdering af beviserne i denne sag. Man har begrundet dommen med antagelser og fordomme«, udtaler hun til Aftonbladet.

De to domsmænd var indstillet af Centerpartiet, som allerede mandag aften meddelte, at de ville blive smidt ud af partiet.

»De går på tværs af Centerpartiets syn på lighed for loven for alle mennesker«, siger partisekretær Michael Arthursson i en pressemeddelelse.

I torsdags besluttede retten i Solna at udelukke de to domsmænd fra yderligere sager. De har taget »uvedkommende hensyn« i sagen om den voldssigtede 37-årige, siger rettens leder, dommer Lena Egelin, til Sveriges Radio.

Partileder erkender fejl

Den ene af de to domsmænd har tidligere sagt til svenske medier, at svensk lovgivning burde tilpasses muslimer, som bor i Sverige. Hun har været opstillet til både riksdagsvalg og kommunalvalg for Centerpartiet.

Centerpartiets leder, Annie Lööf, siger i et interview med Aftonbladet, at partiet skulle have gået hårdere til værks, da det for flere år siden tog fat i denne domsmand på grund af hendes udtalelser.

Annie Lööf beskriver de to domsmænd som islamistiske kræfter, og ser sagen som en advarsel til alle partier:

»Det findes både indenfor Moderaterne, Socialdemokraterne, Miljøpartiet og nu altså desværre også i Centerpartiet. Disse kræfter har kunnet opnå høje tillidsposter. Det er helt uacceptabelt«.

En række jurister har taget skarp afstand fra dommen.

Blandt dem den ledende dommer ved Malmø Tingsrett, Lennart Strinäs, som i en kommentar skriver: »Formuleringerne i denne dom er afgjort egnet til at skade tilliden til retsvæsnet i almindelighed, men især til domsmandssystemet«.

Eks-domsmand: Partierne sløser

Journalist og forfatter Pia Gadd, som selv var domsmand i 19 år ved Stockholms Tingsrett, lægger i et debatindlæg i Aftonbladet torsdag ansvaret på de politiske partier og på den svenske domstolsstyrelse.

Partierne, fordi de er sløsede med udpegningen af domsmænd, hvad enten det drejer sig om partimedlemmer eller andre. Domstolsstyrelsen, fordi den i praksis har åbnet for, at alle domsmænd i en sag kan komme fra det samme parti. Det skete ikke tidligere, skriver Pia Gadd.