Overgrebssag ryster England: Op mod 1.000 småpiger blev voldtaget Organiserede seksuelle overgreb mod piger har vist sig at være langt mere omfattende, end politiets efterforskning har antydet.

GROOMING-SAGER Sager om organiserede gruppers såkaldte grooming af småpiger er fundet i en lang række engelske byer. Rotherham , op mod 1.500 piger misbrugt

, op mod 1.500 piger misbrugt Rochdale , knap 50 piger misbrugt

, knap 50 piger misbrugt Derby , knap 30 piger misbrugt

, knap 30 piger misbrugt Oxford , knap 50 piger misbrugt

, knap 50 piger misbrugt Newcastle, 20 piger misbrugt Gerningsmændene har sædvanligvis indyndet sig hos børnene og givet dem opmærksomhed og gaver, inden de er gået videre til at udnytte dem seksuelt og tvinge dem til seksuel omgang med andre - en fremgangsmåde, der i Storbritannien er kendt som grooming. Vis mere

Igennem flere årtier er småpiger ned til 11 år systematisk blevet sexmisbrugt.

Op mod 1.000 er blevet ofre for en af de mest omfattende grooming-sager, der nogen sinde er påvist i Storbritannien. De er blevet lokket og narret ind i en kreds af gerningsmænd, der har udnyttet dem. Ofte har de fået stoffer eller sprut, så de var ude af stand til at sige fra eller modsætte sig overgrebene.

Det afslører den store britiske populæravis The Mirror i en række artikler, der har givet genlyd. For afsløringerne af det, der er sket, er ikke enestående. De senere år er en række omfattende sager om grooming af småpiger rullet op i flere britiske storbyer. Pigerne er ofte hvide og fra udsatte miljøer, mens gerningsmændene kommer fra især de pakistanske og bangladeshiske miljøer.

De viste pigerne interesse og fik dem til at stole på sig, hvorefter udnytte ofrene seksuelt.

Angst for racismekritik har sinket indsatsen

Kort før jul påviste en undersøgelse af 58 sager, at frygten for at blive stemplet som fremmedfjendsk havde medført, at der ikke blev grebet ind for at beskytte pigerne mod overgrebsmændene, der i stort omfang kom fra indvandrermiljøerne.

De nye tal er fundet i Telford, en by med omkring 150.000 indbyggere på grænsen til Wales. I 1990'erne fandt socialarbejdere ud af, at pigerne blev ofre for organiserede seksuelle overgreb, men det tog over ti år, før der blev sat en undersøgelse i gang.

Den førte i første omgang til fængselsstraffe på samlet set 49 år til ni mænd - ud af de cirka 200 overgrebsmænd, politiet mente at have fundet frem til - i alderen 21 til 59 år, der blev fundet medskyldige i seksuel udnyttelse af op mod 100 småpiger.

Men The Mirrors undersøgelser viser nu, at tallet kan være ti gange så højt - og at det seksuelle misbrug er fortsat frem til i dag.

Jeg fik to aborter. Få timer efter den seneste tog en af mændene mig af sted, så jeg kunne blive voldtaget af flere mænd. Grooming-offer

Avisen har talt med et dusin vidner, som har udpeget over 70 gerningsmænd og som siger, at voldtægter af småpiger fortsat foregår.

Fik flere fortrydelsespiller om ugen

Et af vidnerne er pige, der som 14-årig blev lokket ind i miljøet og siden voldtaget.

»De sagde, at hvis jeg afslørede noget til nogen, ville de komme efter mine lillesøstre og sige til min mor, at jeg var prostituteret. Jeg må have fået fortrydelsespiller hos en lokal klinik mindst et par gange om ugen, men der var ikke nogen, der stillede nogen spørgsmål ved det«.

»Jeg fik to aborter. Få timer efter den seneste tog en af mændene mig af sted, så jeg kunne blive voldtaget af flere mænd. Efter min 16-års fødselsdag blev jeg bedøvet og gruppevoldtaget af fem mænd«.

I nogle tilfælde er piger, der tilsyneladende har lagt sig ud med gerningsmændene, døde. En omkom med sin mor og søster, da en af hendes voldtægtsmænd satte ild til hendes hjem. Hendes død blev brugt som en advarsel til andre piger, fremgår det.

Flere krav om undersøgelse af sagen

Afsløringerne har fået Telfords parlamentspolitiker Lucy Allan til at kræve en undersøgelse af, hvad der er foregået. Den skal være uafhængig, »så borgerne kan have tillid til myndighederne«.