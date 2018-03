Fem år som pave: »Mange tænker, pave Frans er en herlig progressiv type. Det er i den grad misforstået« Tre fremtrædende danske katolikker om Frans' første fem år i pavestolen.

Fem år er gået, siden hvid røg steg op fra Det Sixtinske Kapel og kirkeklokkerne i Peterskirken bimlede. Under pavenavnet Frans trådte argentiske Jorge Mario Bergoglio frem på balkonen og hilste folkeskaren på Peterspladsen god aften på italiensk »buona sera«.

Siden har verden hørt meget mere fra pave Frans. Hyppige medieoptrædener og daglige tweets kendetegner den 81-årige katolske frontfigur.

Politiken har talt med tre fremtrædende danske katolikker om Frans' fem første år i pavestolen.

Daniel Nørgaard, sognepræst i Sankt Ansgars Kirke

Sankt Ansgars Kirke er domkirke for alle katolikker i Danmark og sognekirke for katolikkerne i det centrale København.

Hvad er pavens mest bemærkelsesværdige bedrift?

»Han har indfriet nogle af de ønsker, jeg havde til en ny pave. Han har nemlig formået at præsentere den katolske kirke som en institution, der vil mennesker det godt, og som ikke er der for at fordømme. Han fokuserer på at videregive Guds kærlighed til mennesket.

Det har været en udfordring for tidligere paver. De havde sværere ved at formulere sig på en måde, så folk virkelig følte sig inkluderede. Han er meget naturlig i sin fremtræden«.

Hvordan adskiller pave Frans sig i øvrigt fra forgængeren Benedikt den 16.?

»Den største forskel er evnen til at begå sig overfor medierne. På mange måder står de for de samme doktriner. Men hvor fokus før har været en insisteren på at fortælle, når noget er forkert, er det lykkedes den nuværende pave at præsentere samme budskab som et positivt tilvalg«.

»Paven har været god til at forklare, at kirken ikke vil fordømme, og at den godt kan forstå, homoseksuelle synes det er svært at holde sig fra at indgå forhold. Han bløder ikke op i doktrinen, men i attituden«. Daniel Nørgaard, sognepræst i Sankt Ansgars Kirke

Pave Frans har gjort sig bemærket for sine udtalelser om at bekæmpe klimaforandringer og hjælpe fattige, men også for at være imod homoseksuelle forhold og abort. Er han en moderne eller en konservativ pave?

»Nok begge dele. Folk, der står uden for den katolske kirke, kan have svært ved at forstå, at den katolske kirke jo i sit væsen er konservativ. Paven er en søn af kirken, og i kirkens væsen er der nogle doktriner og dogmer, der ikke kan rykkes ved. For eksempel synet på ægteskabet, der bør være mellem en mand og en kvinde.

På den anden side er paven moderne, fordi han lytter efter og forstår, at folk kan blive chokerede eller sårede over nogle af kirkens udmeldinger. Han forstår, at folk kan opfatte et nej til abort som ukærligt.

Jeg synes, at han har været god til at forklare, at kirken ikke vil fordømme, og at den godt kan forstå, homoseksuelle eksempelvis synes det er svært at holde sig fra at indgå forhold. Han bløder ikke op i doktrinen, men i attituden«.

Pave Frans taler med journalister på sit fly hjem fra Peru i januar. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Christa Bonde, formand for Caritas Danmark og skoleleder for Sankt Knud Lavard Skole

Caritas er den katolske kirkes humanitære hjælpeorganisation . Sankt Knud Lavard Skole er en katolsk privatskole i Kgs. Lyngby.

Har du mødt paven?

»Ja, jeg hilste på ham i forbindelse med reformationsmarkeringen i Lund, Sverige, sidste efterår. Bare det, at han deltager ved sådan et arrangement i Norden, siger noget om ham og hans utraditionelle måde at være pave på.

Han har gjort en forskel ved at være åben over for, hvad vi er fælles om, i stedet for hvad der skiller os. Han er god til at tale om emner, der kan være svære«.

Hvad mener du er pavens mest bemærkelsesværdige bedrift?

»Han har ændret en del ting i Vatikanstaten. Det er bare ikke noget, folk ser. Det gælder for eksempel skridt i retning af at gøre Vatikanets økonomiske transaktioner mere transparente, så de lever op til de højeste internationale standarder.

Udenfor kirken har han formået at være et talerør for alle på et medmenneskeligt plan. Alle føler sig hørt, uden at de skal tage stilling til en politisk agenda«.

Hvordan adskiller han pave Frans sig fra forgængeren Benedikt den 16. og andre tidligere paver?

»Hans forgænger var mere genert og forsigtig. Han var meget skarpsindig og intellektuelt stærk, men han ikke så udadvendt i medierne som pave Frans. Men i virkeligheden taler de samme sag. De bruger bare hver deres sprog.

Pave Frans møder journalister ’up front’ og er på twitter. Det gjorde den anden pave ikke på samme måde. På den måde han en mere moderne pave i sin kommunikationsform end Benedikt den 16. var.

Det gør en forskel, fordi han er lettere at forstå for folk, der ikke kender det kirkelige sprog. Og så er han god til at italesætte ting, der berører folk generelt, eksempelvis klodens fremtid«.

Du er formand for den katolske kirkes humanitære nødhjælpsorganisation, Caritas, bestyrelse i Danmark. Har fem år med pave Frans gjort en forskel for arbejdet med nødhjælp?

»Ja. For han har hele tiden fokus på, at der er en del af verden, der har brug for hjælp. Han siger selv, at den katolske kirke skal være en kirke for de fattige, og han har sat forskellige kampagner i gang for at gøre folk opmærksomme på, at vi har et fælles ansvar. Eksempelvis har han med bogen 'Laudati si' gjort folk opmærksomme på, at klimaforandringer rammer de fattigste«.