Theresa May søger international støtte til reaktion på russisk gift-attentat Britisk regering vil have FN, EU, NATO og Storbritanniens allierede til at reagere på drabsforsøget i Salisbury

Drabsforsøget på den russiske eksspion i Sydengland vil ikke forblive en britisk-russisk affære – alene.

Theresa Mays regering arbejder i al hast på at trække såvel Storbritanniens allierede som internationale organisationer ind i affæren.

Hun kan regne med USA, hvor den afgående udenrigsminister, Rex Tillerson, inden fyringen nåede at erklære, at »forbrydelsen må have alvorlige konsekvenser – både for dem, der begik den, og dem der beordrede« forsøget på at slå Sergej Skripal ihjel med nervegas i en engelsk provinsby.

Tillerson kaldte det meget bekymrende, at Rusland »er ved at blive mere aggressiv«. Og han understregede, at USA er enig i, at det er Rusland, der står bag forbrydelsen.

Den britiske regering vil onsdag præsentere den samlede britiske reaktion på drabsforsøget.

Men briterne har på forhånd krævet, at Rusland skal give FNs Organisation for Forbud mod Kemiske Våben en orientering om sin produktion og sit lager af nervegassen Novichok, som blev anvendt til forsøget på at slå Skripal og måske hans datter, Yulia Skripal, ihjel den 4. marts.

Theresa May vil ifølge The Independent også tage sagen op i FN, hvor den britiske regering vil gøre gældende, at drabsforsøget er en »ulovlig magtanvendelse« og dermed et brud på FNs charter.

Uden, at Storbritannien ligefrem vil påkalde sig NATOs musketer-éd og bede om sine allieredes militære hjælp – som USA gjorde efter terrorangrebet i New York og Washington den 11. september 2001 – søger May dog NATOs politiske engagement. Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, kalder drabsforsøget »meget bekymrende« og minder om, at »Storbritannien er en højt værdsat allieret«.

Og opfattelsen af, at Rusland udvikler sig aggressivt, kan udløse andre reaktioner fra NATO. Her har USA i forvejen opfordret til en styrkelse af det Europæiske Initiativ til afskrækkelse af Rusland. Det kan handle om et yderligere samarbejde med Ukraine og en styrkelse af NATOs tilstedeværelse i Polen og de baltiske lande.

EU's udenrigsminister har netop i denne uge været på besøg i Ukraine, fire år efter den russiske besættelse og annektering af Krim og indblanding i det østlige Ukraine. Signalet skal være, at EU-landene er part til at styrke sit samarbejde med Ukraine.

Solidaritet fra EU

Nok er Storbritannien på vej ud af EU. Men efter det russiske drabsforsøg på britisk jord, tøver Mays regering ikke med at bede om sine EU-partneres solidaritet.

EU har i forvejen en række økonomiske sanktioner imod Rusland – skønt det ikke hidtil synes at have gjort stærkt indtryk på Putins regering. Eksperter siger til The Guardian, at sanktionerne sidste år begrænsede den russiske vækst med blot én procent. Ifølge en estisk efterretningsrapport, som avisen har kendskab til, bruger Putin vestlige sanktioner »til at beskytte sig mod kritik af en fejlslagen økonomisk politik«.

Valdis Dombrovski, næstformand for EU-Kommissionens lover, at »selvfølgelig kan Storbritannien regne med EU's solidaritet«, skriver Deutche Welle.

Og den tyske konservative politiker, som er formand for Europaparlaments udenrigsudvalg, siger til Reuters, at der bør være en fælles vestlig reaktion, hvis Rusland afviser at samarbejde om en undersøgelse af drabsforsøget.

Tyskland, Grækenland og Italien er vanligvis mest tøvende overfor EU-sanktioner mod Rusland.