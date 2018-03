Tillerson ville gerne have fortsat som USA's udenrigsminister Den afgående amerikanske udenrigsminister var på en række områder uenig med præsident Donald Trump, men ville alligevel gerne have fortsat i jobbet.

Rex Tillerson har ikke talt med præsident Donald Trump og heller ikke fået nogen forklaring på, hvorfor han er blevet fyret som USA's udenrigsminister. Og han ville gerne have fortsat, siger viceudenrigsminister Steve Goldstein.

De to mænd har ellers været åbenlyst uenige på en række punkter. Præsidenten undsagde offentligt sin udenrigsminister, da Rex Tillerson under et besøg i Kina sidste år overfor journalister lod forstå, at han arbejdede på at få forhandlinger i gang med Nordkorea.

Det affødte en skarp reaktion på Twitter fra præsident Trump, som skrev, at Tillerson »spilder sin tid ved at forsøge at forhandle med den lille Rocket Man«, dvs. Nordkoreas leder Kim Jong-un. »Spar din energi, Rex, vi vil gøre, hvad der er nødvendigt«, fortsatte Trump.

Paradoksalt nok skriver flere amerikanske medier, at fyringen af Tillerson kommer nu, fordi Trump vil have et nyt hold på plads, før han skal mødes med den nordkoreanske leder til maj.

Rex Tillerson har også støttet to internationale aftaler, som Donald Trump er imod: Klimaaftalen fra Paris, som Trump har trukket USA ud af. Og den aftale, der skal bremse Irans udvikling af atomvåben, som Trump har kritiseret kraftigt, men foreløbig dog ikke har opsagt.

I juli sidste år kom det frem, at Rex Tillerson havde omtalt præsidenten som en »tåbe« overfor andre af Trumps rådgivere.

Tillerson erklærede efterfølgende, at han havde et fint forhold til præsidenten, men han har aldrig afvist, at han har brugt ordet »tåbe« om sin chef.

Der har flere gange været forlydender om, at han var tæt på at sige op.

Internt i det amerikanske udenrigsiministerium har den afgående udenrigsminister ifølge amerikanske medier heller ikke stået stærkt. Han har isoleret sig og ikke taget ministeriets eksperter med på råd, forlyder det.

Det har heller ikke været populært i ministeriet, at Rex Tillerson gerne ville skære ned på udenrigstjenesten.