Ny kvindelig CIA-chef er tidligere leder af torturfængsel

Gina Haspel bliver den første kvindelige chef for CIA. Det sker i kølvandet på nyheden om, at den nuværende chef, Mike Pompeo, skal overtage stillingen som Trumps udenrigsminister, efter at Rex Tillerson tidligere i dag blev fyret.

Den nye CIA-chef begyndte sin karriere i efterretningstjenesten tilbage i 1985 og blev med sine over 30 års erfaring sidste år udnævnt som vicedirektør. Tirsdag blev hun forfremmet til chef af præsident Trump.

I løbet af årene i tjenesten har har hun blandt andet været leder af et kontroversielt CIA-fængsel i Thailand, hvor flere terrormistænkte på barsk vis blev afhørt.

Ifølge anonyme kilder var Gina Haspel i en kortvarig periode også leder af et hemmeligt fængsel, hvor de anklagede terrorister og medlemmer af al-Qaeda, Abu Zubayadah og Abd Al Rahim al-Nashiri, i 2002 blev udsat for waterboarding. Det skriver Ritzau.

En af dem blev blandt andet udsat for vandtortur 83 gange på bare en måned og fik smadret hovedet ind i væggen gentagne gange, før CIA indså, at han ikke havde nogen brugbar information at give dem.

Fængslerne var blandt CIA's hemmelige oversøiske afdelinger, hvor man brugte de såkaldte 'forbedrede forhørsteknikker' - heriblandt netop waterboarding. De såkaldte 'black sites' blev i sin tid lukket af præsident Obama.

Giver både hædersmedaljer og bekymringer

CIA's nyudnævnte chef skal ligeledes have deltaget i destruering af flere videoer, der viser netop waterboarding blive brugt som torturmetode.

Af samme grund affødte hendes udnævnelse til vicedirektør sidste år flere bekymringer. Blandt andet fortalte vicedirektør for American Civil Liberties Union's Washingtonkontor, Christopher Anders, New York Times, at han var »alvorligt bekymret« over udnævnelsen.

Til trods for bekymringer om hendes involvering i tortursagerne har hun vundet flere medaljer for sin indsats i den amerikanske efterretningstjeneste, blandt dem 'George H.W. Bush Award of excellence in counterterrorism' og den meget prestigefyldte 'Presidentiel Rank Award'.

Hendes tidligere chef Mike Pompeo har beskrevet hende som »en eksemplarisk efterretningsofficer« med »en uhyggelig evne til at få ting gjort og til at inspirere mennesker omkring sig«.

I en pressemeddelelse fortæller Gina Haspel selv, at hun er »taknemmelig for, at præsident Trump giver hende muligheden«.