Karakterbonus, selfie-kontrol, overvågningsapp og udsmidningstrusler: Russere trues og lokkes til valgurnerne Kreml er bange for en lav valgdeltagelse og beordrer offentligt ansatte til at stemme ved søndagens præsidentvalg.

I går fik russere, der er tilmeldt et system som den danske e-boks, en sms fra den centrale valgkommission med en opfordring til at stemme ved præsidentvalget på søndag.

Systemet er ganske vist tænkt til fornyelse af kørekort, selvangivelse, børnepenge og al den slags, men valgstrategerne i Kreml har i deres iver for at få en høj valgdeltagelse fået øje på systemet:

»Kære vælger, brug lejligheden til at vælge præsident og til at vælge fremtiden«.

Men i ugevis har der især på russiske sociale medier været klager over et meget mere direkte pres for at få valgdeltagelsen op omkring 70 procent.

Kreml er bange for, at vælgerne – som ved parlamentsvalget for to år siden – skal blive hjemme på sofaen.

Dengang lå valgdeltagelsen på blot 48 procent. Gentager det sig, vil det blive udlagt som en mistillidserklæring til præsident Vladimir Putin – uanset om han vinder klart.

Mange skal skifte valgsted

Politiken har talt med en lærer, der også er kulturelt aktiv i sin hjemby et par hundrede kilometer fra Moskva. Hun har fået besked om at registrere sig som vælger på byens kulturcentrum i stedet for som tidligere på et valgsted i sin egen bydel.

Kulturchefen har fået besked på at sørge for, at byens kulturliv møder massivt op på valgdagen, og hun er ifølge Politikens kilde nervøs for, hvad der vil ske, hvis hun ikke følger ordren.

Det samme er sket på det økonomiske universitet i Skt. Petersborg, hvor de studerende nu skal stemme her på søndag – uanset hvor de egentlig bor.

Arbejdsgivere holder øje med deltagelse

Ifølge de sociale medier er der lignende valgtryk på universiteter så langt fra Moskva som delstaten Burjatien i Sibirien.

En del statsejede virksomheder har for at gøre det nemmere for de ansatte – og måske også for bedre at kunne holde øje med dem – fået oprettet egne valglokaler.

Nogle mindre institutioner har bedt de ansatte tage en selfie foran valglokalet, så cheferne kan kontrollere, om de har stemt.

Stemme udløser karakterbonus

I Kostroma 244 kilometer nordøst for Moskva har inspektøren på et kollegium ifølge radiostationen Moskvas Ekko truet de studerende med udsmidning, hvis de ikke stemmer.

Et andet universitet har inddelt de studerende i grupper på ti og lovet et helt kontant plus i karakterbogen, hvis alle stemmer. Mangler bare en, kan de dog glemme alt om en bonus.

Studerende i Samara beretter, at universitetsledelsen har bedt dem registrere sig på en særlig valgapp, som gør det nemt at finde ud af, om de stemmer.

Ifølge ngo’en Golos (Stemme), der har valgobservatører rundt om i hele landet på søndag, er stort set alle disse manøvrer ulovlige.

Golos opfordrer vælgerne til at protestere, men gør sig ingen forhåbninger om, at den massive kampagne efter valget vil blive dømt ulovlig.

Kampagne mod Putins modstander

De mange forsøg på at øge stemmeprocenten indeholder dog ikke en opfordring til direkte at støtte Putin.

Det kan gøres mere elegant. Valgkommissionen bestemte således forleden, at der i alle valglokaler skal hænge en klar meddelelse om, at nummer 2 i meningsmålingerne, den kommunistiske kandidat Pavel Grudinin, i klar strid med valgloven har både dollars, euro og flere kg guld på konti i Schweiz.