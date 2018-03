Bizart familiedrama i saudisk kongehus: Kronprins anklages for at skjule sin mor for sin far En række diplomatkilder siger til amerikansk tv, at Mohammed bin Salman har skjult sin mor som led i et familiært magtopgør. Saudi-Arabien afviser.

Navnet Fahda bint Falah al-Hathleen siger næppe de fleste noget. Men den saudiarabiske kvinde er ifølge en række amerikanske diplomater en nøglebrik i magtspillet i ørkenstaten. Hun er kong Salmans tredje kone og mor til landets de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman.

Og så har hun været forsvundet i mere end to år - muligvis sat i husarrest af den 32-årige kronprins for at hindre, at hun bremsede hans vej til magten.

Den sidste opsigtsvækkende afsløring er bragt af den amerikanske tv-station NBC, der bygger den på samtaler med 14 anonyme amerikanske diplomatkilder, både tidligere og nuværende. Den saudiarabiske ambassade i USA benægter historien, men nægter på den anden side at lade NBC møde kvinden til et interview.

Diplomaterne tegner et hidtil ukendt billede af den saudiarabiske magtkamp. Og i samme ombæring rokker de ved billedet af den unge og dynamiske kronprins, der ofte blot omtales med akronymet MBS.

Obama sat i en kattepine

Kronprinsen er - blandt andet - kendt for at ville give kvinder flere rettigheder i det konservative land. Hvis diplomaterne har ret, gælder det dog tilsyneladende ikke hans egen mor, den yngste af den 82-årige kong Salmans tre hustruer.

Ifølge diplomaterne har kongen længe ikke vidst, hvor hans tredje kone befandt sig, men han har flere gange sagt, at han savner hende.

MBS har undervejs givet ham skiftende forklaringer, for eksempel at hun var i udlandet til lægebehandling.

Den historie underbygges af en samtale, kong Salman angiveligt i september 2015 havde med præsident Barack Obama i Washington. Her sagde kongen ifølge diplomaterne, at hans kone var i New York, så han håbede at nå at besøge hende på sin tur til USA.

Præsident Obama undlod tilsyneladende at kommentere den oplysning, men han vidste, at den ikke var korrekt: Prinsessen var ikke i USA.

Mor gik imod sin søn

Den virkelige forklaring er ifølge diplomaterne - der selv har måttet stykke historien sammen fra mange kilder - at Mohammed bin Salman allerede da arbejdede på at nå helt til tops. Det var hans mor angiveligt imod, uvist af hvilken årsag. Derfor satte sønnen hende i en form for husarrest, konkluderede amerikanerne.

»I begyndelsen af 2016 opsnappede amerikanske embedsmænd kommunikation, hvor MBS talte om sine forsøg på at holde mor og far adskilt, uden at kongen vidste det«, skriver NBC i en artikel på sin hjemmeside, med henvisning til flere af diplomatkilderne.

De fortæller også, at den 82-årige konge i perioder er mentalt svækket. Det kan have gjort det nemmere for sønnen at give skiftende forklaringer til sin far.

Ambassade benægter historien

Hverken udenrigsministeriet eller CIA har ønsket officielt at kommentere NBC's historie på grund af det følsomme forhold til en allieret. Alene at tale om kongehusets kvinder anses for at overskride en rød linje i Saudi-Arabien.

Den saudiarabiske ambassade i USA har blankt afvist over for NBC, at kronprinsens mor sidder i husarrest eller er isoleret fra kongen på anden måde, og har endda tilbudt NBC at møde Fahda bint Falah al-Hathleen.

»Det er absolut usandt, og hvis De gerne vil vil spørge Hendes Kongelige Højhed Prinsessen selv, herunder at tale med hende ansigt til ansigt, vil vi gerne arrangere det øjeblikkeligt«, skrev en talskvinde, Fatimah Baeshen, da hun først blev kontaktet i december.

Så let var det dog ikke. For talskvinden krævede, at NBC ikke måtte bruge mødet til et egentligt interview, og de måtte end ikke fortælle, at de havde mødt prinsessen. Et krav, der gjorde enhver form for journalistisk dækning meningsløs.

Ambassaden lovede dog at sætte NBC i forbindelse med prinsessens »fortrolige« bekendte, men efter flere uger er det heller ikke blevet til noget.