Flere end 13.000 evakueret fra krigsramte Ghouta

En konvoj på 100 busser begyndte natten til tirsdag sin færd ud af det krigsplagede syriske område Østghouta.

De mange busser rummer knap 7.000 evakuerede syriske oprørere og civile, oplyser det statslige syrisk medie SANA tirsdag. Omtrent hver fjerde evakuerede er oprører. Overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder bekræfter masseevakueringen på sin hjemmeside.

Evakueringen er en del af en aftale mellem oprørsgruppen Faylaq al-Rahman og Rusland, som støtter den syriske regering. Det er den sjette dag i træk, evakueringerne står på, og på den tid er er mere end 13.000 mennesker blevet sendt ud af det belejrede område, oplyser SANA. Det beretter nyhedsbureauet AP.

Seks dage i træk er civile og oprørere blevet evakueret fra Østghouta i busser. Billedet, der stammer fra det statslige syriske nyhedsbureau SANA, viser en evakuering fra byen Arbeen i området lørdag.

FN er ikke del af aftale

FN er alarmeret over situationen. Organisationens flygtningehøjkommisaritet gør opmærksom på, at de civiles bevægelsesfrihed skal accepteres, og at de derfor selv skal vælge, om de vil blive i Østghouta eller søge sikkerhed andetsteds.

»UNCHR deltager ikke i den nuværende evakueringsaftale eller i dens gennemførsel. Men fra begyndelsen af den seneste eskalering har vores hold været ved de midlertidige tilflugtssteder, hvor tusinder af familier - udmattede, sultne, tørstige og syge ankommer med få eller ingen ejendele fra Østghouta«, skriver talmanden for FNs flygtningehøjkommisariat, UNHCR, Andrej Mahecic i en pressemeddelelse.

De evakuerede transporteres til den oprørskontrollerede Idlib-provins i det nordvestlige Syrien. Flere end en million andre er allerede flygtet til lejre i provinsen, hvis forhold af FN og flere nødhjælpsorganisationer kritiseres for at være horrible.

»Alle eksisterende tilflugtssteder er ekstremt overbelastede, overfyldte og uden basal hygiegne. Mennesker står i kø i timer for at komme på toilettet, og de fleste har ingen belysning«, skriver Andrej Mahecic.

Kun én oprørskontrolleret by tilbage i området

Konvojen på 100 busser er den hidtil største evakuering fra Østghouta, der er en forstad til Syriens hovedstad, Damaskus. Der bor omkring 400.000 mennesker i det oprørskontrollerede område, som har været belejret af syriske regeringsstyrker siden 2013.

I februar intensiverede den syriske regering angrebet på oprørerne, og siden den 18. februar er omtrent 1.500 døde i de voldsomme bombardementer. Mange flere har mistet deres hjem.

I mellemtiden har den syriske regering og deres allierede styrker generobret 80 procent af området. Byen Douma er nu den eneste i området, der stadig kontrolleres af oprører. Mandag sagde det russiske militær, at de var tæt på en exit-aftale med oprørsgruppen Jaysh al-Islam, også kendt som »Guds hær«.

Til russiske nyhedsmedier sagde generalløjtnant Stanislav Gadzhimagomedov mandag om oprørerne, at han forventer, at russiske tropper vil »drive dem ud inden længe«, fortæller Deutsche Welle.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder melder dog, at oprørsgruppen er splittet i beslutningen om at indgå en aftale med russerne.