Julian Assange får forbud mod at bruge internettet

Ecuadors ambassade i London har givet whistlebloweren Julian Assange forbud med at kommunikere med omverden via internettet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Julian Assange, der blandt andet står bag læk af USA's militære hemmeligheder, har opholdt sig på ambassaden siden 2012.

Forlader han stedet, risikerer han at blive anholdt.

Forbuddet kommer, efter at den 46-årige australier i et opslag på Twitter mandag satte spørgsmålstegn ved Ruslands ansvar for giftangrebet i Salisbury.

Opslaget fik den britiske viceudenrigsminister Alan Duncan til at kalde Julian Assange for 'en lille, ynkelig orm' foran medlemmerne af det britiske underhus.

»Det er med stor ærgrelse, at Julian Assange opholder sig på Ecuadors ambassade. Men det er med endnu større ærgrelse, at han i aftes på Twitter satte spørgsmålstegn ved regeringens håndtering af angrebet i Salisbury«.

»Det er på tide, at den lille, ynkelige orm går ud fra ambassaden og overgiver sig til britisk retsforfølgelse«.

I USA risikerer han at blive tiltalt for at have udleveret hemmelige oplysninger fra de amerikanske krige i Afghanistan og Irak.

ritzau