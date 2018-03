»Folk ovre i England stemte Brexit uden at tænke på os«

Når man kører ind mod centrum af Newry, bemærker man dem straks. Tre store shoppingcentre og deres voluminøse parkeringspladser breder sig midt i den nordirske provinsby, hvilket umiddelbart forekommer absurd, i og med at den omkringliggende by er til at overse. Indbyggertallet er mindre end i Svendborg.

Årsagen er da heller ikke, at byens knap 27.000 beboere køber ekstremt meget mere ind end folk andre steder. Forklaringen findes i byens beliggenhed – en håndfuld kilometer nord for grænsen til Irland og med en motorvejsforbindelse direkte fra den irske hovedstad, Dublin.

»Da grænsen var bevogtet, kom irerne kun herop, hvis de virkelig var nødt til det«, siger Cathal Austin, en rund mand med skarptklippet gråt hår, der er leder af shoppingcentret The Quays.

»Men efter at grænsen blev åbnet i 1990’erne, begyndte grænsehandlen. Det ændrede alt her i byen«, siger Cathal Austin og slår ud med armene som for at favne økonomiens vækst.

Trafikken sydfra er især vokset, siden Irlands økonomi i 2008 kom i vanskeligheder under finanskrisen. Mange irere tog til Nordirland på storindkøb for at udnytte de billigere priser, som følge af at kursen på britiske pund i Nordirland faldt i forhold til euroen i Irland. Tilstrømningen var så voldsom, at byen har lagt navn til fænomenet generelt, Newry-effekten.

For at sige det ligeud: Ingen her giver en skid for Nordirland. Vi håber, at EU støtter os, for englænderne har travlt med deres eget Gerard McEvoy, butiksejer

Den effekt kan imidlertid snart være fortid, frygter butiksejere i byen. Selv om der kun er et år til, at Storbritannien og dermed Nordirland forlader EU, er der stadig ingen afklaring af, om der skal være toldere ved grænsen lige syd for Newry.

»Det værste er, at vi ikke ved, hvad der kommer til at ske, for vi kan ikke forberede os på det«, siger Cathal Austin.

Hidtil er kunderne fra Irland blevet ved med at komme, selv om pundets kurs over for euroen er steget og faldet flere gange siden 2008. I dag kommer op mod 40 procent af al omsætning fra folk, der kommer langvejs sydfra, vurderer ledelsen i shoppingcentret The Quays.

Ødelæggende baconkvoter

Nogle kommer helt fra Cork på Irlands sydkyst, over 300 kilometer væk. Dertil kommer alle de lokale kunder i grænselandet, som køber ind i Newry, fordi det er den nærmeste by af en vis størrelse.

Men når Nordirland forlader EU sammen med Storbritannien, skal der være en toldgrænse. De andre EU-lande har foreslået at lade Nordirland blive i EU’s toldunion, så man undgår en toldgrænse midt på den irske ø. I stedet kan man lægge toldgrænsen i Det Irske Hav på vej over til den britiske hovedø, lyder forslaget.

Det har den britiske regering imidlertid afvist og i stedet antydet, at man ved hjælp af teknologi vil kunne lave en toldgrænse mellem Irland og Nordirland, som ingen vil kunne mærke.

Men en toldgrænse kan uanset udformning betyde begrænsninger på, hvor meget man må have med over grænsen, frygter Cathal Austin.

»Folk kommer ofte herop for at købe stort ind til fester, men hvad nu hvis der kommer kvoter for, hvor meget bacon, skinke, ost og vin folk må tage med tilbage over grænsen? Det vil ødelægge den forretning«.

Endnu er der ikke butikker i shoppingcentret, som er lukket på grund af afskeden med EU, men hvis der ikke snart kommer en afklaring på fremtiden, vil det ske, lyder en udbredt bekymring i Newry.

Cathal Austins holdning til den britiske exit fra EU er som hos de fleste andre, vi møder i grænselandet: Det samlede britiske resultat for det såkaldte Brexit skyldes alene, at der var store flertal for det i England og Wales. I Nordirland stemte flest for at blive i EU, og de har krav på, at politikerne tager det med i deres beslutninger.

»Det står mere og mere klart, at Brexit er en rent engelsk ting. Folk ovre i England stemte Brexit uden at tænke på os, som bor i Nordirland og Skotland«, siger han med henvisning til, at også Skotland havde flertal for at blive i EU.

Skoleskift og rejsende mælk

Bekymringen koncentrerer sig langtfra kun til de butikker, der nyder godt af grænsehandlen. Landmændene og fødevareproducenterne i grænselandet står over for en voldsom omvæltning, hvis varer skal fortoldes på grænsen.

I dag køres for eksempel mælk rutinemæssigt fra det ene land til det andet for at blive lavet til yoghurt og så tilbage for at blive solgt i det første land. Hvis der blot skal laves almindelige tjek ved grænsen, vil det få uoverskuelige konsekvenser, mener de lokale.

Det med de uoverskuelige konsekvenser kan 17-årige Vanessa tale med om.

»Brexit vil have store konsekvenser for mig«, siger den rødhårede pige som det første, da hun hører, at vi er i hendes nabolag for at skrive om, hvordan briternes farvel til EU påvirker grænselandet.

På en tur ved udsigtspunktet Flagstaff kan hun og hendes veninder se fjorden Carlingford Lough, hvor de irske østersfarmere strækker deres garn ud i det vand, hvori grænsen går til Nordirland, som kan ses på den anden side. I godt vejr kan man også se til både Newry i Nordirland, hvor Vanessas skole ligger, og til landsbyen Omeath i Irland, hvor hun bor.

»Som det er i dag, er det ret let, fordi jeg bare skal køre 15 minutter for at komme i skole«, siger Vanessa, der ikke ønsker sit efternavn i avisen.