Syv politifolk dræbt i fangeoprør i Mexico

Syv politifolk er dræbt under et fangeoprør i et fængsel i det østlige Mexico.

Politifolkene gik ind i fængslet søndag for at forsøge at stoppe fangeoprøret. Derpå er der forskellige meldinger om, hvad der skete.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at betjentene 'blev presset tilbage af indsatte, der havde taget værktøj fra snedkerværkstedet' og brugte dem som våben. Det meddeler det lokale styre i delstaten Veracruz.

Samme myndighed siger ifølge nyhedsbureauet AP, at nogle af de indsatte tilsyneladende satte ild til nogle madrasser, og at røgen kan have kostet de syv politifolk livet.

Politiets efterforskere er nu i færd med at finde ud af, hvordan de syv betjente døde.

Mange af de indsatte beskrives som farlige.

Endnu er det uklart, hvordan og hvorfor fangeoprøret i La Toma-fængslet brød ud.

Det er det seneste i en række dødelige voldsepisoder i Mexicos fængsler.

La Toma-fængslet ligger i distriktet Amatlan de los Reyes.

