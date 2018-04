Tysk minister: To er dræbt efter varevogn kørte ind i menneskemængde - gerningsmanden tog livet af sig selv Manden er tysk statsborger, siger indenrigsministeren i Nordhein-Westfalen Herbert Reul.

Omkring kl. 15.30 kørte en tysk statsborger en varevogn igennem en menneskemængde foran en bar i den tyske by Münster. Tre personer er dræbt - herunder gerningsmanden, der har taget livet af sig selv, siger indenrigsminister i Nordhein-Westfalen, Herbert Reul, ifølge Süddeutsche Zeitung.

Gerningsmanden er tysk statsborger, oplyser indenrigsministeren.

»Vi efterforsker i alle retninger«, siger ministeren.

Politiet siger ifølge AP, at omkring 20 er kvæstede, og seks af de kvæstede har livstruende skader.

Tyske medier skriver, at gerningsmanden er en 48-årige mand med psykiske problemer - det er dog hverken bekræftet af det tyske politi eller myndighederne. Der er ikke oplysninger om, at han tilhører en gruppering. Tysk politi har angiveligt stormet hans hjem.

I Münster er politiet fortsat i gang med at undersøge gerningstedet. Helikopterne svæver rundt over den tyske by.

Lige nu står flere hundrede indbyggere fra Münster i kø for at donere blod til en blodbank, der har åbnet ekstraordinært for at hjælpe de mange sårede.

Münster ligger i den nordlige del af delstaten Nordrhein-Westfalen og har omtrent 275.000 indbyggere.

1-års dagen for angreb i Stockholm

Episoden i Münster sker på 1-års dagen for et angreb i den svenske hovedstad, Stockholm, hvor en stjålet lastbil bevidst blev kørt ind i mennesker langs Drottninggatan. Fem mennesker blev dræbt og 14 såret.

I december 2016 kørte en mand bevidst en lastbil ind i en menneskemængde ved et julemarked i den tyske hovedstad, Berlin, og dræbte 12 mennesker. Gerningsmanden var Anis Amri, en afvist asylansøger fra Tunesien, som fire dage senere blev dræbt af politi i den italienske by Milano.