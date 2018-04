Militærforsker: Nu kan Assad koncentrere al kraft mod sine sidste modstandere i Damaskus

Syriens præsident Assad har opnået to store gevinster, ved at oprørere i byen Douma ved hovedstaden Damaskus er gået med til at lade sig afvæbne og forlade byen.

Det vurderer militæranalytiker Mikkel Storm Jensen fra Forsvarsakademiet, som følger konflikten i Syrien.

Den første gevinst er, at præsidenten får flyttet nogle meget svære modstandere ud til et andet område, hvor han lettere kan bekæmpe dem.

Militæret undgår bykrig

Godt nok indebærer aftalen, at regeringsstyrkerne skal løslade krigsfanger til oprørerne. Men militæret vil hurtigt få en fordel ved at have flyttet sin fjende, forklarer forskeren:

»Regeringsstyrkerne indgår de her aftaler, fordi det er meget hårdt at kæmpe i byer som Douma - også selv om man bare bomber løs mod sin modstander, sådan som de gør«, siger Mikkel Storm Jensen.

»Bykrig er særlig svært, fordi modstanderen kan gemme sig så mange steder og på så mange etager. Hver eneste ruin kan være en lille fæstning. Hvis han kan få flyttet modstanderen ud på landet, bliver det en helt andet krig«, siger han.

Assad kan gøre rent bord i Damaskus

Den anden gevinst for Assad er, at han med flytningen af oprørerne i Douma kan koncentrere sine kræfter mod sine sidste tilbageværende modstandere omkring Damaskus.

Hvis aftalen med oprørerne i Douma bliver gennemført, er de eneste, som stadig kæmper imod regeringshæren i Damaskusområdet, en række oprørsgrupper under Den Frie Syriske Hær. De har forskanset sig i Qalamoun 20 kilometer nordøst fra Douma.

Efter aftalen med oprørerne i Douma kan Assad sætte alt ind mod oprørerne i Qalamoun:

»Nu er der frigjort ressourcer til at gå løs på dem«, siger Mikkel Storm Jensen.

Lykkes det dermed at tvinge oprørerne i Qalamoun i knæ, vil Assad få kontrol med hele Damaskusområdet for første gang siden borgerkrigens begyndelse i 2011.