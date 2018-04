USA's statsunderskud rammer en billion i 2020

Det amerikanske statsunderskud vil stige markant de kommende år. Det vurderer Kongressens budgetkontor i sin første prognose, siden præsident Donald Trump i marts skrev under på et nyt budget i kølvandet på sidste års skattereform.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge AP siger kontorets rapport, at underskuddet vil blive på 804 milliarder dollar i indeværende år. Næste år vil underskuddet nærme sig billionen, mens det i 2020 vil passere en billion - altså tusind milliarder - dollar.

Vurderingen lyder, at skattereformen, som faldt på plads før jul, vil give et løft til den økonomiske aktivitet i USA. Over det kommende årti vil det løfte bruttonationalproduktet med 0,7 procent årligt i gennemsnit.

Den voksende økonomi vil dog ifølge budgetkontoret ikke kaste nok indtægter til staten af sig til at dække de manglende skatteindtægter fra reformen.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, underskrev desuden i marts en budgetaftale på 1300 milliarder dollar (7803 milliarder kroner).

Aftalen gælder for to år og vil tilføre 300 milliarder dollar - 1,8 billioner kroner - til det føderale underskud, lød regnestykket ved underskrivelsen for godt to uger siden.

ritzau