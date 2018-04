Løkke har god grund til at forblive venner med May

Ikke kendt for blødsødenhed

Der er altså flere grunde til, at danskerne kunne have lyst til at pakke en aftale om fortsat frihandel pænt ind og forære den til Theresa May. Men så enkelt er det ikke, vurderer Rebecca Adler-Nissen.

»Danmark er ikke kendt som blødsødent på Brexit-området. Vi lægger os tæt op ad kommissionens krav til briterne i forbindelse med Brexit, fordi Danmark særligt som en lille åben økonomi er afhængig af, at det indre markeds regler respekteres af alle, og at man ikke bare kan vælge og vrage«, siger hun.

Hvis briterne vader ud af samarbejdet uden konsekvenser, kan andre lande få lignende ideer. Nok vil Lurpak og Tulip gerne have britiske kunder, men det er EU-markedet med alle dets fordele, der er vitalt for den danske økonomi. Det ved May godt.

»May taler ikke til danske indrømmelser. Hun lægger heller ikke op til, at der skal være forhandlinger mellem Danmark og Storbritannien«, pointerer Peter Nedergaard.

Men Lars Løkke skal møde den tyske kansler, Angela Merkel, senere på ugen. Og hvis han over for hende gør det klart, at han overordnet støtter et Brexit med fortsat tætte handelsforbindelser, er det turen værd for May, vurderer Nedergaard.