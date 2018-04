Senator til Zuckerberg i den varme stol: »Hvis du ikke får styr på det her, så er der ikke nogen af os, der kommer til at have noget, der hedder privatliv længere«

Artiklen opdateres løbende.

»I har helt berettiget nogle svære spørgsmål, som jeg skal besvare«, sagde Mark Zuckerberg for kort tid siden som første kommentar til de indledende erklæringer fra de fire senatorer.

»Vi er nødt til at sikre, at de virksomheder, folk deler deres data med, sørger for at beskytte de data«, siger Zuckerberg og fortsætter:

»Vi skal til bunds i præcis, hvad Cambridge Analytica har gjort«.

»Jeg er klar over, at de udfordringer, vi står over for, ikke bare er udfordringer for Facebook, men udfordringer for os alle sammen som amerikanere«, siger Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg: "It's clear now that we didn't do enough to prevent these tools for being used as harm as well." He continued: "That was a big mistake and it was my mistake and I'm sorry." https://t.co/rUkMXBrsbH — Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) 10. april 2018

Efter et par indledende udvekslinger af spørgsmål og svar mellem senatorerne og Mark Zuckerberg, stiller den demokratiske senator Bill Nelson følgende spørgsmål:

»Hvorfor orienterede Facebook ikke de 87 millioner brugere, hvis data blev brugt af Cambridge Analytica?«.

»Da vi opdagede det tilbage i 2014, bad vi Cambridge Analytica om at lukke deres app ned og stoppe det, de havde gang i. Det var vores fejltagelse at tro på, at de gjorde det«, lyder svaret fra Mark Zuckerberg.

»Hvorfor bandlyste du ikke Cambridge Analytica?«

Hvordan vil Facebook forhindre, at udenlandske aktører vil blande sig i fremtidige valg, lyder et spørgsmål fra senator Dianne Feinstein.

»Det er en af mine topprioriteter i 2018. En af mine største fortrydelser er, at vi var langsomme til at opdage den russiske indblanding i valgkampen i 2016«.

»Hvornår identificerede I indblandingen«, vil Feinstein vide.

»Det var lige omkring valget i 2016. Der er vigtige valg verden over i år, hvor jeg har stor tillid til, at vi vil gøre det bedre. Det har vi allerede vist ved det franske valg og det tyske valg«, siger Zuckerberg.

Senator Feinstein bevæger sig nu videre til at stille spørgsmål vedrørende forholdet mellem Facebook og Cambridge Analytica.

»Hvorfor bandlyste du ikke Cambridge Analytica i 2015, hvis I allerede der vidste, at de brugte jeres data?«, spørger Dianne Feinstein.

»Det er et godt spørgsmål«, svarer Mark Zuckerberg og fortsætter:

»Cambridge brugte ikke vores service i 2015, så vidt vi ved. De lavede ikke reklamer på Facebook, de drev ikke sider på Facebook. Så der var ganske enkelt ikke noget, vi kunne bandlyse«, lyder det fra Zuckerberg.

Senere i høringen tager senator Cantwell ordet. Hun vil blandt andet vide, om Mark Zuckerberg vil være interesseret i at bakke om en implementering af EU's kommende datasikkerhedsforordning, der bliver udrullet i EU senere i foråret 2018.

»Synes du, at vi skal indføre den europæiske datasikkerhedsforordning her i USA?«, spørger hun.

»Jeg mener, at alle fortjener god datasikkerhed«, svarer Zuckerberg og understreger, at han blandt andet finder det vigtigt at regulere sikkerheden i forhold til den stigende brug af ansigtsgenkendelse, før han afslutter:

»Det er i hvert fald værd at diskutere, om vi skal have noget, der ligner (EU-forordningen, red.), her i USA«.

I løbet af høringen begiver nogle af senatorerne sig ned ad sideveje og stiller spørgsmål, der ikke er direkte relateret til Cambridge Analytica-skandalen. En senator bad for eksempel Zuckerberg redegøre for, hvordan Facebook vil sørge for at fjerne indhold med hadetale indenfor 24 timer. FN har blandt andet kritiseret Facebook for ikke at gribe ind over for hadetale i Myanmar, hvorfor FN-undersøgere mener, det sociale medie har spillet en rolle i forfølgelsen af rohingya-flygtninge.

Senator: Du har enestående mulighed, Zuckerberg

Før Zuckerberg tog ordet, måtte han først lytte til de indledende bemærkninger fra fire senatorer:

»Dagens høring er ekstraordinær. Det er ekstraordinært, at en enkelt virksomhedsleder skal vidne foran to samlede udvalg. Men så igen - Facebook er også ret ekstraordinær«, sagde senator John Thune.

»Lige nu er jeg ikke sikker på, at Facebooks brugere har den rette information til at kunne foretage meningsfulde valg«.

»Vi vil høre - og det uden yderligere forsinkelser - hvad Facebook og andre store techvirksomheder har tænkt sig at gøre for at kontrollere, hvad der foregår på deres platforme«, lød det fra den republikanske senator John Thune.

»Hr. Zuckerberg, du har en enestående mulighed for at stille dig i spidsen for hele techindustrien«, siger den demokratiske senator Dianne Feinstein.