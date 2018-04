Eksperter: »Rusland og USA spiller poker om Syrien. Det er stærkt bekymrende« Hvis USA sender missiler mod Syrien, påberåber Rusland sig retten til at nedskyde dem og angribe affyringsbaserne.

Hvis USA gør alvor af truslen om at angribe Syrien med langdistancemissiler, påberåber Rusland sig retten til at nedskyde dem og neutralisere affyringsbaserne.

Det fastslog en talsmand for Ruslands udenrigsministerium torsdag aften over for Sky News.

»Rusland beskytter sine folk på Jorden, selvfølgelig«, svarede Maria Zakharova på spørgsmålet om, hvorvidt Rusland vil nedskyde amerikanske missiler, hvis USA forsøger at angribe Syrien.

Hendes udsagn kommer efter Ruslands ambassadør i Libyen, Aleksandr Sasypkin, tirsdag udtalte til tv-stationen al-Manar, at »Russiske styrke vil konfrontere enhver amerikansk aggression i Syrien ved at nedskyde missilerne og angribe deres affyringsbaser«.

Maria Zakharova understregede, at ambassadøren udtalte sig på Ruslands vegne:

»Jeg vil understrege det en gang til - og det var også pointen fra vores ambassadør i Libyen - at Rusland vil beskytte sit folk på Jorden. Det er åbenlyst. Det er opgaven for alle lande i verden. Vores folk, vores soldater, er der ikke for at besejre det syriske folk, men for at beskytte det syriske folk«, sagde Zakharova.

Ifølge Berlingske har Vladimir Putins kontor i Kreml hidtil afvist at kommentere på udmeldingen fra den russiske ambassadør.

Eksperter: Dybt alvorligt

Selv om udenrigsministeriets talsmand blot bekræfter ambassadørens udtalelser, er der tale om en alvorlig eskalation af konflikten. Det mener Henrik Ø. Breitenbauch, leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

»Jeg var ikke så bekymret, da det bare var en ambassadør, der sagde det. Der er en forhistorie for, at ambassadører siger mærkelige ting - såsom Ruslands atomtrussel mod Danmark i 2015«, siger Breitenbauch.

»Men når Ruslands udenrigsministerium gentager det, er det en eskalation. Og det er bekymrende. Politisk er der tale om et pokerspil mellem USA og Rusland nu, hvor de prøver at regne ud, om den anden part bluffer. Rusland har en sikkerhedsrelation til Syrien, men den er ikke meget værd, hvis USA og en koalition af lande kan tæve den russiske vasalstat efter forgodtbefindende. Det vil få Rusland til at se svag ud. Dermed er alt på spil i denne udmelding«.

Lektor Liselotte Odgaard, der forsker i stormagtsdiplomati ved Forsvarsakademiet, ser også udmeldingen som »en alvorlig eskalation«:

»Det ser slet ikke godt ud. Men konflikten er et udtryk for, hvor dårlig relationen er mellem USA og Rusland, desværre. Ingen af landene ønsker en direkte konfrontation, men fordi kommunikationen er så dårlig, kender de ikke hinandens 'røde linjer'. Og når stormagterne ikke ved, hvor langt de kan gå, øger det risikoen for voldsanvendelse«, siger Odgaard.

»Jeg er enig i, at det er et pokerspil. Men indsatserne er meget høje og farlige, fordi landene ikke stoler på hinanden. Lige nu er der brug for mere dialog - militærmagt vil være en rigtig dum idé«, tilføjer hun.

Rusland: Tal med os

Den russiske talsmand Maria Zakharova understregede flere gange under interviewet torsdag aften, at der er behov for mere og bedre kommunikation:

»Vi ønsker tæt samarbejde om Syrien med andre lande. Vi vil virkelig have det, og vi har virkelig brug for det«, sagde hun.

Senere spurgte Sky-journalisten ind til, hvad der vil ske, hvis russiske styrker bliver dræbt under et missilangreb i Syrien. Vil det betyde, at amerikanske folk vil blive dræbt som gengældelse?

»Jeg vil ikke engang tænke på det«, svarede Zakharova. »Jeg vil bare minde dig, mig og alle andre, der ser dette interview om, at vi lever i 2018. Vi har alle mulige former for kommunikationskanaler, også Twitter. Vi kan løse alle problemer bare sådan«, sagde hun og knipsede med fingrene.

»Og det her skal løses gennem kommunikation. Ikke gennem magt«.