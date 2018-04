Grafik: Her er missilerne, der ramte »præcist, overvældende og effektivt«

Mere end 100 missiler blev natten til lørdag sendt mod nogle specifikke mål i Syrien.

Tre af de våbentyper, der blev brugt i nattens angreb, er blevet bekræftet.

USA har sendt 'Tomahawk'-krydsermissiler afsted, Storbritannien har brugt 'Storm Shadow'-missiler også kaldet 'bunker busters' og Frankrig har affyret 'MdCN'-missiler.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt CNN og New York Times.

USA skød de efterhånden velkendte 'Tomahawk'-missiler af fra tre forskellige krigsskibe.

Det er et krydsermissil, der flyver under radaren, og hvis mål kan ændres, efter det er sendt afsted. Missilet blev første gang anvendt mod Saddam Hussein i 1990 under operation 'Ørkenstorm'. Det var også denne type missil, USA affyrede 59 af mod Syrien i april 2017.

Briterne sendte missiler afsted fra deres nye Tornado GR4-krigsfly.

Missiltypen kaldes også for en 'bunker buster'. I modsætning til traditionelle missiler eksploderer 'Storm Shadow' nemlig ikke, når det rammer, men trænger dybt ned i jorden eller gennem en betonvæg, før det eksploderer.

Et 'Missile de Croisière Naval' er egentlig et 'Storm Shadow'-missil, der er videreudviklet, så det kan affyres fra krigsskibe og ubåde.

Missilerne blev under denne mission affyret fra tre nye franske multimissionsfrigatter.

Frankrig modtog de første bestillinger i 2015.

Ud over de nævnte våben havde USA også deres B1 bombefly på vingerne, mens franskmændene sendte deres Rafale Fighter-fly.

Hvilke våben disse to flytyper anvendte er ikke oplyst.

Hvad blev ramt?

Fælles for alle våbentyperne er, at man ikke behøvede at bevæge sig tæt på Syrien for at affyre.

Derudover kan de ramme et mål inden for tre meters nøjagtighed.

Ved en briefing i Pentagon fortalte Generalløjtnant Kenneth McKenzie, hvad de mange missiler havde ramt »præcist, overvældende og effektivt«: