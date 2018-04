Kovending: Donald Trump bremser USA’s varslede sanktioner mod Rusland efter internt opgør

USA’s FN-ambassadør, Nikki Haley, varslede i weekenden en ny runde sanktioner mod Rusland, der skulle ligge i direkte forlængelse af weekendens bombemission i Syrien. »De vil direkte ramme virksomheder, der har handlet med Assad og muliggjort brug af kemiske våben«, sagde Haley søndag til tv-stationen CBS.

De nye sanktioner skulle i går have været offentliggjort af finansminister Steve Mnuchin. Men mandag eftermiddag vendte USA på en tallerken efter et direkte ordre fra præsident Trump, erfarer The Washington Post.

Dermed skaber Donald Trump yderligere forvirring om USA’s Rusland-politik. Ønsket om at forbedre forholdet til Rusland var et af Donald Trumps mest konsistente synspunkter i præsidentvalgkampen, og præsidenten har flere gange på Twitter forsøgt at række hånden ud mod russerne. Alligevel er forholdet havnet i en nedadgående spiral.

Russerne læser situationen som et spil om magt Alina Polyakova, Rusland-ekspert

I marts sanktionerede USA en række russere, der beskyldes for at have medvirket til cyberindblanding i det amerikanske præsidentvalg. Tidligere på måneden blev en række folk fra Putins inderkreds ramt af sanktioner. Derudover udviste USA 60 russiske diplomater som led i den fælles vestlige reaktion på giftattentatet mod to borgere i Storbritannien, som Rusland beskyldes for at stå bag.

Ifølge The Washington Post var Trump rasende på sine topmedarbejdere, da hans instruks om at matche de europæiske udvisninger førte til, at 60 russere måtte ud af USA, mens Frankrig og Tyskland blot udviste hver 4.

Nu har Trump trukket stikket på de sanktioner, hans udenrigspolitiske rådgivere var på vej med.

»Der kører to spor: Det ene er, hvad præsidenten skriver på Twitter. Det andet er den faktiske politik, der bliver ført. Trumps centrale rådgivere er faktisk høge, når det gælder en skærpet kurs over for russerne«, sagde Rusland-ekspert ved tænketanken Brookings Institution Alina Polyakova til Politiken, kort før præsidentens veto mod de nye sanktioner blev kendt sent mandag.

Polyakova peger bl.a. på den nye nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, og den kommende udenrigsminister, Mike Pompeo, som folk, der står for en skærpet kurs over for Putin.

»Der har siden den kolde krigs afslutning været uklarhed om USA’s strategi over for Rusland. I 90’erne så vi Rusland som en mulig allieret, der kunne integreres i den vestlige verdens økonomiske og sikkerhedspolitiske strukturer. I 00’erne så vi russerne som lejlighedsvise samarbejdspartnere, der forfulgte egne interesser, men var på linje, når det gjaldt f.eks. krigen mod terror og ikkespredning af atomvåben. Nu er der i det amerikanske udenrigspolitiske miljø bred erkendelse af, at Rusland er en modstander på den internationale scene«, siger Alina Poliakova, der også er adjunkt på Johns Hopkins University.

Med sit foreløbige stop for nye sanktioner har Trump klart markeret, at han ikke vil følge sine rådgivere hele vejen. Præsidenten vil ud af den rolle som uvillig ’høg’ over for Rusland, han er havnet i. Men det risikerer at skabe ny usikkerhed om, hvad USA’s linje egentlig er.

USA mangler en national strategi

Den amerikanske forvirring gennem 10 år har givet Vladimir Putin en åbning, han har kunnet udnytte, siger Alina Polyakova.

»Russerne læser situationen som et spil om magt. Helt tilbage fra den russiske invasionen i Georgien i 2008 har Putin oplevet, at der ikke for alvor kom et kontant svar fra USA’s side«.

Det gav Putin blod på tanden til annekteringen af Krim og øget engagement i Syrien, der til gengæld har været øjenåbnende for USA, mener hun.

Men erkendelsen af Rusland som modstander har endnu ikke ført til en bredere strategi.

»Vi mangler stadig en klar amerikansk strategi over for russerne, som de europæiske allierede også kan spejle sig i. Sanktionerne gør ondt i Rusland – især dem, der går efter Putins inderkreds. Men hvis ikke de er en del af en samlet strategi, får det næppe Putin til at ændre kurs«, siger Polyakova.