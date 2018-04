Tyrkiet tager store skridt væk fra drømmen om EU-medlemskab Ny rapport slår fast: Planen om tyrkisk EU-medlemskab er så godt som forsvundet i horisonten. Frankrig så helst, at man finder et nyt forhold mellem EU og Tyrkiet, men det afviser præsident Erdogan.

Kritikken af Tyrkiet er klar i EU-Kommissionens nye rapport om de tyrkiske muligheder for at blive en del af det europæiske fællesskab.

»Landet tager fortsat store skridt væk fra unionen«, siger Johannes Hahn, der er EU-kommissær for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, ved fremlæggelsen af rapporten.

Af de 33 forhandlingspunkter, som skal lukkes, før EU kan tage stilling til, om Tyrkiet kan få en plads i unionen, har man kun sat flueben ud for ét. Det drejer sig om emnet ’Videnskab og forskning’, som faldt på plads tilbage i 2006.

Tyrkiet har problemer inden for alle tre grupper af Københavnskriterierne, som kandidatlande skal opfylde for at kunne optages i unionen. Både retssikkerheden, ytringsfriheden og den politiske frihed kritiseres i den nye rapport.

FAKTA Københavns- kriterierne EU’s medlemmer må have stabile institutioner, der garanterer demokrati, retssikkerhed, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter. Medlemslande må have en fungerende markedsøkonomi og kapacitet til blandt andet at håndtere EU’s markedskræfter. Medlemslande må kunne påtage sig forpligtelserne ved et medlemskab, herunder at rette sig efter målene med politisk, økonomisk og monetær union.

Et særligt fokusområde er, at Tyrkiet i 21 måneder har befundet sig i undtagelsestilstand efter et mislykket kupforsøg i 2016. I denne uge forventes den at blive forlænget for syvende gang, og det møder stor kritik fra EU-Kommissionen.

»... de uproportionelle midler, der er taget i brug efter kupforsøget under undtagelsestilstanden, som vidtrækkende afskedigelser, anholdelser og tilbageholdelser, vækker fortsat alvorlige bekymringer. Tyrkiet bør ophæve undtagelsestilstanden uden forsinkelse«, skriver Kommissionen.

Udsigten til endnu en forlængelse af undtagelsestilstanden fik mandag det største oppositionsparti i Tyrkiet, CHP, til at arrangere protester i flere af landets storbyer. Men der er ingen tegn på, at regeringen lytter.

Afviger fra andre kandidater

Ifølge Amanda Paul, der er Tyrkiet-ekspert ved den uafhængige tænketank European Policy Centre, har EU altid behandlet Tyrkiet anderledes end kandidatlandene i Østeuropa.

»Det skyldes, at en række medlemslande altid har sat sig imod tyrkisk optagelse. Der har aldrig været en oprigtig politisk vilje til eller intention om at se Tyrkiet som EU-medlem«, siger hun.

Især lande som Frankrig og Østrig forholder sig skeptisk til muligheden for EU-udvidelse mod sydøst. At Tyrkiet er gået så meget tilbage på demokratiske standarder, har gjort det lettere for dem at grundfæste den negative attitude andre steder i unionen, vurderer Amanda Paul.

I december sidste år annoncerede EU-lederne, at der ikke åbnes nye kapitler, før Tyrkiet igen kan betegnes som en retsstat.

I januar besøgte den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, Frankrigs præsident, Emanuelle Macron. Under et fælles pressemøde bragte den franske præsident spørgsmålet om tyrkisk EU-medlemskab på bane.

»Hvad angår forholdet til Den Europæiske Union, er det tydeligt, at den seneste udvikling og de seneste valg, der er taget, ikke tillader fremskridt i processen«, sagde Macron om det tyrkiske kandidatur.

Han foreslog at undersøge mulighederne for en anden løsning end fuldt medlemskab. En slags partnerskab.

Den melding huede ikke de tyrkiske politikere.

»Ingen kan tilbyde Tyrkiet andenrangsstatus i forholdet til EU«, sagde landets EU-minister, Ömer Celik, til det tyrkiske medie Hürriyet.

I marts gentog præsident Erdogan afvisningen, da han inden et møde med EU’s præsident, Donald Tusk, og formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, slog fast, at Tyrkiet fortsat ønsker at blive medlem af unionen.

De europæiske politikere gled af, da de efterfølgende blev spurgt om resultaterne ved mødet. Juncker havde været nødt til at forlade mødet tidligt grundet en dårlig hofte. Han nøjedes med at konkludere, at parterne fortsat vil holde mange møder for at løse problemerne mellem Tyrkiet og unionen.